Deze bekende schoen heeft een geheim vak voor een AirTag

Vind jij dat je moet kunnen zien waar je kinderen zich bevinden? In de nieuwe schoenen van Skechers zit een geheim compartiment waar je een Apple AirTag of andere tracker in kwijt kunt. Het is voor het eerst dat zoiets op grote schaal wordt gemaakt.

Skechers Kids

Het gaat om de speciale Kids-lijn van Skechers. Vanuit de binnenkant van de schoen kun je in de hiel een tracker stoppen. Of verstoppen, afhankelijk van of je je kind op de hoogte stelt van deze manier om zijn locatie in de gaten te houden. Er zit niet vanzelf al een AirTag bij de schoenen, dus die moet je er wel zelf bijkopen. Apple en Skechers lijken hiervoor niet samen te werken en we denken dat bijvoorbeeld een Moto Tag er ook prima in zou passen: die tracker heeft al bijna dezelfde grootte als de opzoek-apparaatjes van Apple. Het lijkt ook sterk: Apple adverteert dat je juist spullen kunt lokaliseren met je AirTag, in plaats van mensen.

Toch weten veel ouders dat andere ouders, of misschien zijzelf, hun kroost in de gaten houden met behulp van deze tracking-technologie. Er bestaan ook al armbandjes waaraan je een AirTag kunt bevestigen zodat je weet waar je kind is. Het blijft controversiële technologie omdat het ten eerste niet altijd duidelijk wordt gemaakt dat iemand wordt gevolgd. Zeker in gevallen van stalking kan dat heel verkeerd uitpakken. Gelukkig krijgen steeds meer telefoons de mogelijkheid om een melding te krijgen wanneer er een tracker met ze meereist, maar niet alle telefoons bieden dit aan.

Schoenen met AirTag-vakje

In ieder geval maakt Skechers tot op heden alleen kinderschoenen met zo’n geheim vakje. Een vakje waar je natuurlijk ook wat geld in kunt doen voor als het kind in nood is. Het zou echter ook handig kunnen zijn voor volwassenen die door dementie soms aan de wandel gaan. Trackers in schoenen kunnen daarvoor heel handig zijn: doe je het immers in iemands jaszak, dan kan iemand het per ongeluk weggooien of er allemaal gekke dingen van gaan denken.