Waarom een 360-camera beter is dan een actioncam

DJI heeft het gedaan: het gaat actief de concurrentie aan met Insta360 en introduceert een 360-camera. Een 360-camera heeft veel voordelen boven een actioncam, maar er zijn ook nadelen. We bespreken de positieve punten van een 360-cam en daarna volgt ook de kritische noot.

Osmo 360

De 360-camera van DJI heet Osmo 360 en kost rond de 480 euro. De camera kan videobeelden maken van native 8K op 50 frames per seconde dankzij de 1 inch-hdr-sensor. De camera ondersteunt 4K in 100 frames per seconde en 4x-slowmotion, met onder andere een trackingsysteem waarmee hij je kan volgen. Foto’s maken kan ook, namelijk op 120 megapixel (ook 360 graden uiteraard).

Voordelen van 360-camera’s

In het algemeen gesproken zijn dit de grote voordelen van een 360-cam ten opzichte van een actioncam:

Alles staat erop

Het grootste voordeel aan een 360-cam is dat alles erop staat. Als er iemand langsscheert op ski’s, of iemand naast de persoon die je eigenlijk wil filmen doet iets doms, dan heb je dat allemaal op ‘de band’ staan. Je kunt later in de montage zorgen dat het juiste shot wordt gekozen.

Je camerastandpunt veranderen

In het verlengde daarvan betekent het dus ook dat je niet van tevoren heel lang de tijd hoeft te nemen om je shot te bepalen: dat doe je gewoon later. Je hoeft niet helemaal uit te vogelen wat het ideale camera-standpunt is, want dat kun je -tot op zekere hoogte- achteraf bepalen.