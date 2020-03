Wie is de mol? Deze hints en opvallende acties zagen we in aflevering 8!

Wat een spannende ontknoping zagen we aan het einde van aflevering 8! Met nog geen € 10.000 in de pot en de finale in zicht, heeft de mol behoorlijk goede zaken gedaan. Inmiddels wordt Nathan het meest verdacht door het publiek, maar de kandidaten waren ervan overtuigd dat Leonie de mol moest zijn. Nadat zij een rood scherm kreeg, was de rest in shock. We mogen ervan uitgaan dat iedereen dus op de verkeerde mol zit. Dat is nog eens een leuke twist met de finale in zicht.

Doorgeven was de titel van aflevering 8 en dat zou kunnen verwijzen naar de tweede opdracht. Tijdens dit Russisch roulette spel konden de kandidaten antwoorden aan elkaar doorgeven. Of slaat het op de kokers die tijdens de derde opdracht door werden gegeven? Miljuschka stond toen trouwens aan de kant omdat ze vanwege haar hoogtevrees de glazen brug niet op durfde. De titels van afleveringen lijken vaak op voetbal te slaan en zou dus ook naar Nathan kunnen verwijzen. Tijdens aflevering 8 van Wie is de mol? werd er slechts € 330 voor de pot verdiend. Is de mol ontzettend slim en goed bezig geweest of maken de kandidaten er zelf een potje van?

We hebben alle hints en opvallende acties uit aflevering 8 van Wie is mol? weer voor je op een rijtje gezet.