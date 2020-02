Wie is de mol? Hints en opvallende acties uit aflevering 7!

De kandidaten lijken het wel prima te vinden als opdrachten niet goed verlopen. Dan ligt het aan de opdracht, was het gewoon te lastig of is er niemand in het bijzonder die de boel heeft gesaboteerd. Zelfs Rik vindt het opvallend, hij vertelt ons dat de mol dit dus heel slim speelt. Tijdens aflevering 7 namen de kandidaten genoegen met € 400. Er ging trouwens niemand naar huis, dus tijdens de volgende aflevering kunnen dezelfde kandidaten nog een keer proberen de pot wel te spekken. Tegenstander Tegenstander is de titel van aflevering 7. Tijdens de opdracht met het lasergamen hadden de kandidaten de mol als tegenstander. Het kan ook weer een voetbalterm zijn en slaan op Nathan als mol. We weten trouwens nu nog niet hoeveel geld de kandidaten hebben verdiend tijdens die opdracht. Tijdens de finale wordt bekendgemaakt hoeveel geld erbij komt of uit de pot wordt gehaald. Net als vorige week waren de opdrachten ook tijdens aflevering 7 soms niet helemaal duidelijk. Hierdoor leek de eerste opdracht bijvoorbeeld al bijna onmogelijk om op te lossen. En wat denk je van de laatste opdracht waarin de kandidaten 15 fotocombinaties moeten onthouden? We hebben de hints en opvallende acties uit aflevering 7 van Wie is mol? weer voor je op een rijtje gezet.

Ik voel me bij die proef uitleggen ALTIJD een Leonie... 🙄#widm pic.twitter.com/q4omJBv3Pr — Daan (@Daan_Danado) February 22, 2020

Hints en opvallende acties uit aflevering 7 Tijdens de verwarrende executie lijkt het alsof Leonie een andere kaart te zien kreeg. En had Rik nu twee groene kaarten in zijn handen toen Nathan voor hem stond? Dit viel ons en andere fans op tijdens aflevering 7 van Wie is de mol? Eerste opdracht: kleur rijk

Uiteindelijk blijkt dat de opdracht alleen betrekking had op rode auto's. Miljuschka was volledig in het rood gekleed die dag. Dat kan ook slaan op de titel van de opdracht, kleur rijk.

was volledig in het rood gekleed die dag. Dat kan ook slaan op de titel van de opdracht, kleur rijk. Buddy moest alle bevindingen van de anderen noteren maar zette halverwege zijn portofoon uit.

moest alle bevindingen van de anderen noteren maar zette halverwege zijn portofoon uit. Leonie bleef maar roepen dat ze misschien wel alle auto's moeten tellen in plaats van focussen op de kleuren.



Leonie is tijdens de opdracht op het tijdstip 10 minuten en 41 seconden te zien. En precies op dit tijdstip zien we haar elke aflevering. Slaat dit op het promotiefilmpje van de app van Wie is de mol?, waar de tijd op 10:41 staat?

Rob en Nathan raakten allebei de kluts kwijt en vroegen elkaar of ze al passerende auto's via de porto door hadden doorgegeven.



Belangrijke levensvragen:



- Waarom zijn wij op aard?



- Zijn wij de enige vorm van leven in het sterrenstelsel?



- Tegen wie moest de mol zelf lasergamen?? #moltalk #widm — Frank (@Frankzinnig) February 22, 2020

Tweede opdracht: mol laser Nathan en Rob zijn de enigen die de mol uitschakelen tijdens het lasergamen.

zijn de enigen die de mol uitschakelen tijdens het lasergamen. Miljuschka vertelt aan de kandidaten dat ze aan het eind van de opdracht 'Hier ben ik!' riep. Maakt ze daarmee bekend dat ze de mol is?

vertelt aan de kandidaten dat ze aan het eind van de opdracht 'Hier ben ik!' riep. Maakt ze daarmee bekend dat ze de mol is? Miljuschka zegt dat ze nachtblind is. Toeval of een hint?



Nathan draagt tijdens de opdracht een vest met nummer 3, terwijl de rest een vest aan heeft met nummer 4. Verwijst dit naar de 3 letters van de mol?

Nathan is al behoorlijk bezweet voor hij begint aan zijn rondje lasergamen. Omdat hij er al wat rondjes op heeft zitten?

Derde opdracht: scherp stellen Leonie bijt zich wel heel erg vast in de foto die in een raamkozijn gemaakt moet worden. Dit kost veel tijd.

bijt zich wel heel erg vast in de foto die in een raamkozijn gemaakt moet worden. Dit kost veel tijd. Rob wil per se bamboe fotograferen zonder dat hij weet of hier ook Chinezen bij op de foto moeten staan.



Leonie zette haar porto uit tot Buddy haar hierop wees.



Miljuschka liep op een gegeven moment met 2 toestellen rond.



De opdracht verliep nogal chaotisch en niemand nam echt het voortouw. Daarom waren eigenlijk alle kandidaten wel een beetje verdacht.

Hahahahaha die vent in het blauw daar achter, doet ook lekker serieus mee!#widm pic.twitter.com/YXf870ZIGt — Dennis Gerritsen (@Dennboss) February 22, 2020

Iedereen is verdacht We zijn tijdens deze aflevering niet veel wijzer geworden. Niet alleen omdat er niemand naar huis is gestuurd, maar ook omdat alle kandidaten wel verdachte acties uithaalden. En hoewel de laatste opdracht inderdaad heel lastig was, hadden de kandidaten er natuurlijk voor kunnen kiezen allemaal 3 opdrachten te onthouden. Tijdens de executie lijkt het of Leonie de linkerkaart koos en rechts te zien kreeg. En had Nathan nu de keus uit 2 groene kaarten? Het was hoe dan ook verwarrend. Miljuschka trok een rode kaart en liet Buddy zijn scherm zien. Volgens haar omdat zij dan weet of ze dan beiden op de goede mol zitten. Zou Buddy haar dit kwalijk nemen? Door de kijkers worden Rob en Nathan nu het meest verdacht en Leonie het minst. We sluiten weer af met een verzameling vermakelijke en interessante tweets over aflevering 7 van Wie is de mol?. Enjoy en tot volgende week!



Als de kandidaten wél hadden gezien wie de mol was, zouden we dat toch niet weten.



Stel je voor dat Rik na de opdracht in beeld komt: ‘Sorry, iemand heeft gezien wie de mol is, dit was het voor 2020. Tot volgend jaar!’ #widm #wieisdemol pic.twitter.com/5UmdduVWNw — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) February 22, 2020

Ik baal een beetje van deze aflevering... Eigenlijk vond ik alleen het lasergamen tegen de Mol wel tof, maar dat was heel kort. De rest vond ik nogal simplistisch of iets dat we al zo vaak hebben gezien. En ik hou er niet van als er niemand afvalt #widm #moltalk — WIDM - Tunnelvisie (@DeTunnelvisie) February 22, 2020

Het moment dat heel Nederland dacht dat Nathan misschien naar huis moest gaan.. #widm #moltalk pic.twitter.com/rNu9HiphuN — Maarten Vos (@MPV___) February 22, 2020

Dit wordt mijn nieuwe "Is er nog ophef?" gifje!!#widm pic.twitter.com/j5hHJ194qj — Dennis Gerritsen (@Dennboss) February 22, 2020

