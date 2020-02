Wie is de mol? Deze hints en opvallende acties zagen we in aflevering 6!

De kandidaten weten dit seizoen nog geen enkele keer het volledige bedrag te verdienen tijdens een opdracht. Ze verlopen dan ook nogal rommelig. Of 'voor geen meter', net als de titel van aflevering 6. Niemand neemt echt het voortouw, waardoor de mol bovendien vrij spel heeft. Claes heeft vorige week in ieder geval de mol niet gespot tussen de waaiers, want hij moest het spel verlaten. Met nog maar 5 kandidaten komt de finale langzaam in zicht!

Voor geen meter

Voor geen meter was dus de titel van aflevering 6. Het slaat in ieder geval op de eerste opdracht, waarin de kandidaten afstanden moeten opmeten. Ze slagen er niet in om alle metingen goed uit te voeren en zitten er uiteindelijk een meter naast. De tweede opdracht verloopt beter, maar de kandidaten begrijpen er weinig van.

Sowieso een puntje van kritiek voor de makers van Wie is de mol?, want ook als kijker vraag je je regelmatig af wat nu precies de bedoeling is van de opdrachten. Natuurlijk blijft het wel vermakelijk om naar te kijken en proberen we nog steeds de mol te ontmaskeren. We hebben de hints en opvallende acties uit aflevering 6 van Wie is mol? weer voor je op een rijtje gezet.