​Dit moet Wie is de Mol anders gaan doen

We zitten allemaal nog volop in de tunnelvisies en kansen-spreiden-modus, want het 20e seizoen van Wie is de Mol is in volle gang. Echter blijkt in dit seizoen wederom dat het een programma is dat wat meer met zijn tijd zou moeten meegaan. Dit zijn drie verbeteringen die Wie is de Mol goed kan gebruiken.



Een link met het land

In het jazzy intro van dit seizoen zien we dat de kandidaten in China zijn. En vooruit: deze week met de Tai Chi-waaieropdracht met schrijven waren we duidelijk in China. Maar, over het algemeen zijn heel veel opdrachten ook prima uit te voeren in Nederland. Vaak mist de link met China. Bootje varen kan ook in Giethoorn, het operatheater had ook het Zaantheater kunnen zijn en een parkeerplaats met auto’s heb je ook in de Efteling.

Wat ons betreft mag de productie van Wie is de Mol meer haar best doen om te zorgen dat we niet alleen in een paar beelden die voorbij flitsen zien dat de kandidaten zich in China bevinden. Laat onze kandidaten op een gong slaan in een tempel, laat ze iets Chinees koken en vooral: vertel ons meer over de achterliggende gedachte.

Het begin van dit seizoen gaf ons veel hoop dat er ditmaal veel meer een link met het land zou worden gezocht. Met indrukwekkende drommen kinderen die allemaal hetzelfde deden en de inspirerende woorden van Lao Tse zaten wij er helemaal klaar voor, maar vervolgens was niet elke opdracht doordrongen van de Chinese cultuur. Er wordt zeker wat gedaan om die link wel te zoeken, maar dat mag best ietsje meer zijn.

Opdrachten die ook iets bijdragen

De opdrachten, die wel iets beter uitgelegd mogen worden aan het publiek, zijn eigenlijk zelden echt van belang. Leuk dat er in Zuid-Amerika bij allemaal mensen naar binnen gestormd moest worden voor kledingstukken in bepaalde kleuren en heel grappig dat Chinezen bij de arm werden gegrepen om hun telefoon af te staan in dit seizoen, maar wat hebben de mensen in het gastland uiteindelijk aan de komst van de kandidaten? Erg leuk dat de kandidaten Super Mario World (niet Bros, World) mochten spelen, maar dit voegt niets toe aan de gemeenschap.

Waarom krijgen onze helden niet de opdracht om zo spoedig mogelijk bamboebomen te plaatsen voor het lokale dier, de panda? Of moeten ze in een volgende aflevering Engelse les geven aan Chinese kinderen? Hiermee betrek je de gemeenschap op een positieve manier én is het niet slechts een loze opdracht die uiteindelijk niemand echt iets kan schelen. Immers doet niemand mee aan dit spelprogramma voor het geld. Hoe tof is het als er echt mensen of dieren zijn die er iets aan hebben dat je je best doet? Het spel wordt dan een stuk spannender, omdat er veel meer vanaf hangt dan slechts een paar honderd euro in een pot die waarschijnlijk aan je neus voorbij gaat.

Een app die meer biedt

De app van Wie is de Mol is er vooral voor mensen die poules willen starten en hun punten op kandidaten willen inzetten. Het zou echter veel interessanter worden als er in de app bijvoorbeeld elke week een kandidaat werd voorgesteld in de weken voor het programma. Mogelijk kan hier komen te staan welke link de kandidaten met elkaar hebben, maar ook als simpel naslagwerk van wat Claes eigenlijk als beroep heeft of wat de geboortedatum van Leonie is, zou de app een veel grotere functie kunnen hebben dan slechts een vehikel om punten in te zetten.

Ook hier kan wat meer worden verteld over het land en de gebruiken en er kunnen zelfs nog wat hints voor echte Molloten worden geplaatst. Als je in de app ook nog de aflevering zou kunnen terugkijken, dan zou hij pas echt meerwaarde bieden. Waarschijnlijk heeft de NPO hier tot op heden nog niet voor gekozen om te zorgen dat mensen met een smartphone en de wetenschap hoe apps te gebruiken voorrang te bieden, maar inmiddels zijn er zo veel mensen die tech savvy genoeg zijn om dat wél te begrijpen, dat ook de app van Wie is de Mol best een tandje uitgebreider mag.