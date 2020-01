Wie is de mol? Hints en opvallende acties uit de eerste aflevering van 2020!

Ein-de-lijk is het dan zover: Wie is de mol 2020 is van start gegaan! Na maanden van speculatie weten we sinds een paar weken wie de kandidaten zijn. Het 20e seizoen van het populaire programma speelt zich af in China. De teasers die we de afgelopen weken konden zien beloofden al veel goeds.

Wie is de mol van 2020?

Kijkers zagen gisteravond natuurlijk meteen allerlei verdachte acties en verborgen hints. De technische storingen tijdens het programma hielpen daar niet bij. Was dit echt een storing of bedoeld als hint? Wie terugkijkt via NPO Start ziet deze storingen niet, dus we gaan er nu maar van uit dat het toeval was. Buddy, Leonie en Tina worden op dit moment door fans het meest verdacht. Na aflevering 1 staat de pot op € 170. Slecht gespeeld of is de mol al flink bezig geweest?