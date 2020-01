Wie is de Mol 2020. Wie verdenk jij voor de start van aflevering 1?

Op het moment van schrijven zijn er al 111.478 stemmen uitgebracht via de WiDM-app. Buddy 21%, Miljuschka 14%, Leonie en Nathan beide 11% steken er iets bovenuit. Verder heeft Tina 10%, Anita, Jaike, Johan allen 7% en Claes en Rob 6% van de stemmen. Cijfers die overigens gewoon te zien zijn via de website van WiDM .

Het is nog een week wachten, maar vanaf 11 januari zit heel Molloot-Nederland om 20.30 klaar voor de eerste aflevering, die wekelijks te zien zal zijn op NPO1. De regisseur van het programma, Richard King McCullough, onthulde vorige maand al dat het nieuwe seizoen zich afspeelt in China: Wie is de Mol 2020 - Een bijzonder land voor een bijzonder jaar.

Het nieuwe jaar is begonnen, en dus volgt er snel ook de eerste aflevering van weer een nieuwe editie van Wie is de Mol?. En wel de 20e jubileumeditie.

Marlijn en Rop krijgen het MolTalk-stokje overgedragen van het populaire duo Margriet van der Linden en Chris Zegers die samen 3 seizoenen met bijzonder veel enthousiasme en gedrevenheid de Mol probeerden te ontmaskeren. Margriet & Chris: "Dit jaar is het 5 jaar geleden dat ons seizoen van Wie is de Mol? bovengronds ging, sindsdien heeft het blinde wezen ons niet meer losgelaten. Met een warm hart en vele dierbare herinneringen nemen we afscheid van onze vrolijke zaterdagavond met MolTalk. Veel succes Marlijn en Rop. Trust nobody! Nou ja, alleen ons... het is Anita Witzier!"

Rop en Marlijn: " Nooit durven hopen dat we ooit nog onderdeel zouden mogen uitmaken van Wie is de Mol? Met pijn in ons hart hadden we al afscheid genomen van dit eenmalige avontuur. Maar nu mogen we weer op jacht, helaas voor ons niet in het buitenland. China had ons ook wel te gek geleken, maar wel elke zaterdag vanuit ons stamcafé in VondelCS. Margriet en Chris; we’ve got big shoes to fill, maar we gaan ons stinkende best doen. "

Rop Verheijen moest als zesde kandidaat het speelveld van Wie is de Mol? 2016 verlaten. Dit tot grote verbazing van vele kijkers, die Rop al tot gedoodverfde Mol hadden benoemd. Door de inzet van een zwarte vrijstelling was de ingezette joker van Rop tijdens de test niet meer geldig en moest hij naar huis.

Marlijn Weerdenburg had als finalist van Wie is de Mol? 2015 haar blik op Margriet van der Linden als Mol, maar met slechts één vraag verschil moest zij het in de finale afleggen tegen haar bondgenoot en uiteindelijke winnaar, Rik van de Westelaken (nu presentator van de show).

De kandidaten van het jubileumseizoen van Wie is de Mol? zijn bekend en dus is de jacht op de Mol geopend. Vandaag (zaterdag 4 januari) nemen Marlijn en Rop alle deelnemers onder de loep, vertonen primeurs en testen de kennis van oud-kandidaten tijdens MolTalk: the kick-off.

Op wie zet jij je punten?

Leuk is natuurlijk om via de app samen met vrienden / familie mee te spelen, om te kijken wie van jullie de beste Molhunter is. Vorig jaar bleek Merel de Mol te zijn. Maar na het zien van alle afleveringen dacht nog altijd 42% dat Sarah de Mol was. Nu voor aflevering 1 moeten we ook al onze punten in gaan zetten, alleen hebben we (behalve de eerste Moltalk) nog niks gezien.

De een zal er voor kiezen al zijn of haar punten te verdelen over meerdere of alle deelnemers. Een ander gaat gelijk vol voor een van de deelnemers, waardoor je de volle score kan behouden, maar wel met het risico na aflevering 1 niet meer mee te kunnen spelen. Wat is jouw tactiek, en wie verdenk jij nu al? Heb je misschien al iets opvallends ontdekt? Laat het hieronder in de reacties weten, en discussier mee!

