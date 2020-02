Deze hints zagen we in aflevering 5 van Wie is de mol?

Vorige week verdienden de kandidaten eindelijk wat geld voor de pot. Tijdens aflevering 5 werd de pot niet zo goed gespekt. Heeft de mol flink toegeslagen of lukt het de kandidaten gewoon niet om de opdrachten tot een goed einde te brengen? Tijdens de laatste opdracht kreeg iedereen zelfs de kans om erachter te komen wie de mol is. Maar dat spotten van de mol bleek in theorie toch wat lastiger te zijn. Aangeraakt De titel van de aflevering was aangeraakt. Waar dat precies op slaat weten we nu natuurlijk nog niet, maar molloten hebben er volop theorieën over. Zo hebben Johan en Nathan tijdens het eerste spel de laserstralen aangeraakt. Toch kan Johan niet de mol zijn want hij moest het spel verlaten, tot groot verdriet van Leonie. Het bondje van Buddy en Miljuschka lijkt ondertussen steeds sterker te worden. We hebben alle hints en opvallende acties uit aflevering 5 van Wie is mol? op een rijtje gezet.

ik vind The Passion dit jaar maar vreemd #widm pic.twitter.com/DmDCIM6eTB — Paul Peeters (@palpeet) February 8, 2020

Hints en opvallende acties uit aflevering 5 Johan blijkt echt een onhandige kluns te zijn, want hij vloog er aan het einde van de aflevering uit. Toch is hij niet de enige kandidaat die soms maar wat lijkt te doen tijdens de opdrachten. De groep wist tijdens aflevering 5 weinig geld binnen te slepen. Dit zijn de hints en opvallende acties tijdens aflevering 5 van Wie is de mol? Eerste opdracht: beeld en geluid

Johan en Nathan raken een laserstraal aan en doen niet meer mee met het spel.

raken een laserstraal aan en doen niet meer mee met het spel. Miljuschka wisselt te laat en ligt ook uit het spel.

wisselt te laat en ligt ook uit het spel. Rob tikt wel heel snel goede antwoorden in op de laptop. De andere kandidaten voor hem wisten niets in te vullen.

tikt wel heel snel goede antwoorden in op de laptop. De andere kandidaten voor hem wisten niets in te vullen. Claes en Buddy speelden het spel met de dia's, daarna leek er minstens 1 dia te ontbreken.



speelden Bij deze opdracht is er een 'vliegende keep' en moeten ze 'wisselen' van cirkel. Slaat dit op Nathan?

Ik ben dan wel eens benieuwd hoe het zou staan als Nathan er een krultang op zou loslaten😱😂#widm pic.twitter.com/sefYhwCf97 — Starbuck (@starbuck68) February 8, 2020

Tweede opdracht: lettergreep De letters van Wie is de mol? zijn wit en het vraagteken is rood. Slaat dit op de mol, die misschien wel een echte Amsterdamse is (waar de letters van IAMSTERDAM ook rood-wit waren?)? Miljuschka is geboren en getogen in de hoofdstad.

is geboren en getogen in de hoofdstad. Nathan is jeugdtrainer bij Sparta, een club die speelt in het rood-wit.

is jeugdtrainer bij Sparta, een club die speelt in het rood-wit. Johan en Nathan weten geen enkele letter te vinden op de markt.

weten geen enkele letter te vinden op de markt. Buddy en Miljuschka zetten de letter L op de verkeerde plek neer, namelijk helemaal achteraan. Daar hoort duidelijk het vraagteken te komen.

zetten de letter L op de verkeerde plek neer, namelijk helemaal achteraan. Daar hoort duidelijk het vraagteken te komen. Johan en Nathan passeerden het vraagteken maar namen deze niet mee. Hoe hebben ze dat over het hoofd kunnen zien?

passeerden het vraagteken maar namen deze niet mee. Hoe hebben ze dat over het hoofd kunnen zien? Rob raakte de letters M O L aan. Derde opdracht: lezen & schrijven Miljuschka riep tijdens de waaieropdracht: "Hé, dat is mijn naam!". De naam van de mol?

riep tijdens de waaieropdracht: "Hé, dat is mijn naam!". De naam van de mol? Nathan kiest ervoor om de waaiers niet te bekijken en geld in de pot te stoppen. Omdat hij zelf de mol is? Alle kandidaten en kijkers zaten op het puntje van hun stoel tijdens de laatste opdracht. Want op een waaier moeten we ergens de naam van de mol zien. Zelfs als je Chinees kunt lezen bleek dit een redelijk onmogelijke opdracht. Het leek wel of alle Chinese vrouwen uit de omgeving waren opgetrommeld om in het park Tai Chi te beoefenen. Zelfs de meest oplettende kijkers en molloten hebben geen echte hints kunnen ontdekken. Want de waaiers blijken elkaar nogal tegen te spreken. Zo kwam er een waaier voorbij waar 'de mol is een vrouw' op staat, maar ook met 'een man is de mol'. We sluiten dit artikel af met een verzameling vermakelijke en interessante tweets over aflevering 5 van Wie is de mol?. Enjoy en tot volgende week!



Nathan kijkt hier récht naar het vraagteken... #WIDM pic.twitter.com/SDUousqDPU — Marcel Steeman (@msteeman) February 8, 2020

#widm ik kan chinees lezen en hierzo staat dus de mol is een vrouw pic.twitter.com/JmSheJqD1C — ☾ 𝐋𝐞𝐀𝐧𝐍𝐞 ★ (@helloimleanne) February 8, 2020

Johan is Chinees voor lul denk ik...#widm pic.twitter.com/VORGog0zFM — Dennis Gerritsen (@Dennboss) February 8, 2020

handig die markt, kan mil meteen een nieuwe broek kopen #widm pic.twitter.com/77q9hpcyFH — Paul Peeters (@palpeet) February 8, 2020

Mocht Johan ooit een saaie roman schrijven, dan kan dit zijn pretentieuze achterflapfoto worden #widm pic.twitter.com/WYba1SFWCp — Paul Peeters (@palpeet) February 8, 2020

Rik heeft gezegd dat de naam van de mol op de waaiers staat. Hij heeft niet gezegd dat de namen van de andere kandidaten er niet op staan. #widm #wieisdemol pic.twitter.com/wDzDhIHS4S — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) February 8, 2020

