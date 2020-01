Wie is de mol? Deze hints zagen we in aflevering 2!

In de tweede aflevering van Wie is de mol? moesten de kandidaten hard hun best doen om geld te verdienen voor de pot. We konden genieten van gesprekken met Chinese restaurants en taxichauffeurs en de eerste opdracht met portofoons. Succesvol waren de kandidaten niet echt, er werd uiteindelijk maar weinig geld binnengehaald en de pot was al niet heel goed gevuld na aflevering 1.

Tegendraads

Natuurlijk zat aflevering 2, Tegendraads, weer vol met hints en verwijzingen naar de mol. Op Tina hoeven we onze pijlen in ieder geval niet meer te richten, want zij kreeg als tweede kandidaat een rood scherm te zien. Over de titel van de aflevering wordt op Twitter druk gespeculeerd. Er was een opdracht met draden, dus het kan daarmee te maken hebben. Of met Nathan, want zowel Tegendraads als Afschermen (de titel van aflevering 1) zijn voetbaltermen. Hoewel er weinig werd verdiend voor de pot, werd er wel veel gelachen. Vooral de gesprekken in de taxi met Nathan en Rob waren vermakelijk.