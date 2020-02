Deze hints en opvallende acties zagen we in aflevering 4 van Wie is de mol?

Misleid was de titel van aflevering 4 en er gebeurde inderdaad weer veel tijdens deze aflevering van Wie is de mol? De kandidaten kwamen bovendien voor een dilemma te staan. Ze konden namelijk kiezen voor een groepsvrijstelling en deden dit, zodat uiteindelijk niemand het spel hoefde te verlaten. Vorige week betrapten we vooral de mannen op vreemde acties en ook tijdens deze aflevering leken zij flink te mollen.

Misleid

De pot werd goed gespekt tijdens deze aflevering en dat was nodig, er zit nu € 7320 in. Natuurlijk had dat veel meer kunnen zijn. Vooral tijdens de eerste opdracht in de porseleinen kamer werd veel geld verdiend. Ondanks een paar kapotte vazen gingen de kandidaten er met € 2330 vandoor. De tweede opdracht, het verplaatsen van de auto's, verliep minder fortuinlijk. Het leek wel of iedereen daar de boel aan het verprutsen was of er simpelweg geen zin in had (Johan). We hebben alle hints en opvallende acties uit aflevering 4 van Wie is mol? op een rijtje gezet.