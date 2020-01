Wie is de mol? Hints en opvallende acties uit aflevering 3!

In de derde aflevering van Wie is de mol? werd er eindelijk wat geld verdiend voor de pot. Nu we iets verder in het spel komen worden er steeds meer bondjes gesmeed. Hoewel we kunnen twijfelen aan de informatie die Rob en Miljuschka delen in hun 'stagebondje' of 'slettenbondje'. Na de hilariteit in aflevering 2 ging het er in deze aflevering weer iets serieuzer aan toe. Leonie en Miljuschka worden door kijkers nu het meest verdacht.

Welvarend

Tijdens de derde aflevering, Welvarend, werd in totaal € 2100 verdiend. Het geld wordt beheerd door Nathan, de nieuwe penningmeester. En die positie bevalt hem blijkbaar wel, want in de laatste opdracht lijkt hij op eigen houtje een beslissing te nemen over het niet nemen van een gok. Dat wordt hem niet door iedereen in dank afgenomen. De kandidaten hadden de gok trouwens beter wel kunnen wagen, want het servies was € 2700 waard. Je zou dan toch denken dat de mol ervoor stemt om voor de zekerheid te kiezen? Dit en nog meer hints en opvallende acties uit aflevering 3 van Wie is de mol?