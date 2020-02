​“Nederland is een van de favorieten om Europees kampioen te worden”

Het EK van 2020 kent een unieke opzet. De 12 speelsteden zijn namelijk verspreid over heel Europa. Als je voetbalfan bent en toch wil reizen kun je deze zomer dus een mooie roadtrip maken. Booking.com is partner van UEFA tijdens het toernooi en heeft een winactie opgezet voor Nederlandse fans om aanwezig te kunnen zijn bij de finale in Wembley op 12 juli 2020. DutchCowboys sprak met de Spaanse oud-international David Villa over zijn verwachtingen van het toernooi en we vertellen hoe je kans maakt op die tickets voor de finale!



“Spanje heeft nog steeds een fantastisch team”

David Villa is een voormalig Spaans profvoetballer en schitterde onder andere bij Real Zaragoza, FC Barcelona en Atlético Madrid. In 2005 kwam hij voor het eerst uit in het Spaans voetbalelftal. Uiteindelijk werd hij met het Spaanse team zowel Europees kampioen (2008) als wereldkampioen (2010). Als Global Ambassador van Booking.com vertelt hij graag over zijn ervaringen met het spelen van zo’n groot toernooi en de verwachtingen die hij heeft voor EURO 2020.

In 2010 stond David in het veld tijdens de finale die nog vers in het geheugen van veel Nederlanders gegrift staat: de verloren WK-finale. Ook David herinnert zich de gewonnen titels nog heel goed: “Euro 2008 was voor ons team echt een mijlpaal. We wonnen het toernooi en dat was de eerste prijs voor het Spaanse team sinds het EK van 1964. Dat we 2 jaar later ook nog wereldkampioen werden, was de kers op de taart.” Spanje heeft volgens David nog steeds een fantastisch team en hij ziet het Spaanse elftal dan ook als een van de kanshebbers voor de titel.

“In Europa wordt heel goed gevoetbald”

David vertelt ons dat hij nog steeds geniet van het Europese voetbal, volgens hem voetballen we hier nog steeds op heel hoog niveau. “Ik kijk heel graag naar wedstrijden van Europese clubs en elftallen. In Europa wordt nog steeds fantastisch goed gevoetbald. Daarom is het EK ook altijd een toernooi om naar uit te kijken. Ieder team kan in principe ver komen, we zijn aan elkaar gewaagd. Nederland is een van de favorieten voor de titel deze zomer, er zijn veel spelers die op hoog niveau bij topclubs spelen.” Als we hem vragen naar een van zijn jonge favoriete spelers, dan noemt hij meteen de naam van Kylian Mbappé. Deze 21-jarige speler van Paris Saint-Germain werd in 2018 al wereldkampioen met het Franse elftal.

“Voetbal is niets zonder fans”

De 12 gastlanden van het EK hebben allemaal één stadion en dus één speelstad toegewezen gekregen. Voor fans die de wedstrijden van hun team graag willen bijwonen, wordt het logistiek wel iets lastiger omdat ze niet op één plek kunnen blijven. Toch zijn de afstanden zelfs binnen Europa nog relatief klein. Tijdens de WK’s in Brazilië (2014) en Zuid-Afrika (2010) waren fans ook bereid om behoorlijk wat kilometers te reizen om hun team te zien spelen.

De support van fans is heel belangrijk, vertelt David ons. “Voetbal is echt niets zonder de fans. Als team heb je tijdens een wedstrijd de support gewoon echt nodig. De sfeer tijdens grote toernooien, zoals EK’s en WK’s, is bovendien altijd extra bijzonder.” David gaat proberen zelf zoveel mogelijk wedstrijden bij te wonen en tijdens de finale in Londen zit hij zeker op de tribune. “Wembley is een fantastisch stadion voor een EK-finale. Het is groot, er kunnen veel fans in en heeft een bijzondere sfeer. Ik hoop natuurlijk dat we daar Spanje zien spelen op 12 juli.”

Tickets winnen voor de EK-finale op 12 juli 2020

Nederlandse voetbalfans maken kans op tickets voor de finale van EURO2020 op 12 juli 2020 in Londen. David moedigt fans aan om deel te nemen aan deze actie van Booking.com: “Ik heb onvergetelijke herinneringen aan het spelen in het Londense stadion waar de halve finale en finale gespeeld wordt tijdens UEFA EURO 2020, net zoals aan het winnen van de finale en Gouden Schoen in 2008. Voor zowel spelers als fans is het stadion een van de meest iconische voetbalstadions ter wereld, dus om de spanning bij de finale van EURO 2020 live te ervaren is een once in a lifetime kans! Tijd om te boeken, verblijven en winnen!”

Wat moet je doen om kans te maken op tickets?

Meedoen is simpel. Boek en verblijf vóór 31 maart 2020 in een accommodatie via Booking.com en klik tijdens de boeking aan dat je kans wil maken op tickets voor de finale. De prijs bestaat uit kaartjes voor de finale, een verblijf in Londen en andere extra’s. Lees hier meer over deze kans om bij de EK-finale aanwezig te zijn!