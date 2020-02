Is de kantoortuin wel zo'n ideale werkplek?

De kans is groot dat jij in een kantoortuin werkt of weleens hebt gewerkt. Het fenomeen kantoortuin was een jaar of 15 geleden ineens razend populair. Bijna elk zichzelf respecterend kantoor haalde muren weg en maakte werkruimtes open. Zo zaten er plotseling veel meer mensen bij elkaar in een ruimte. Zo'n open cultuur en werkomgeving past niet bij iedereen. Je hebt continu afleiding en deze week maakte tv-programma De Monitor bekend dat werken in een kantoortuin zelfs ongezond is. Bovendien is er met de komst van allerlei nieuwe media de afgelopen jaren zoveel afleiding bijgekomen, dat er simpelweg teveel prikkels zijn om geconcentreerd te kunnen werken.

Niet goed voor de gezondheid

De makers van het programma hebben gesproken met 90 bedrijfsartsen. Zij lieten weten dat veel werknemers met klachten zoals stress en hoofdpijn de kantoortuin als oorzaak aanwijzen. Ook raken werknemers sneller vermoeid en ontwikkelen soms zelfs burn-outverschijnselen. Uiteindelijk leidt dit tot een groter risico op ziekteverzuim.

Collega's en openbare vergaderingen

Het is niet voor niks dat er al jaren artikelen worden geschreven over de nadelen van kantoortuinen met titels als 'Hoe overleef je de kantoortuin?'. Niet alleen ben je urenlang omringd door collega's, die op zichzelf vaak al een bron van afleiding zijn, je hoort hen bovendien appen, bellen en misschien zelfs Skypen. In sommige bedrijven wordt vergaderd aan een grote tafel die in de kantoortuin staat. Al die prikkels helpen niet als je geconcentreerd werkt aan een taak.

Laat elkaar even dat grappige kattenfilmpje zien

En dan hebben we nog social media. Voor de meeste mensen al een bron van afleiding op zich. Je collega's krijgen, net als jij, nieuws, appjes, en meldingen van Instagram binnen. Soms is de verleiding dan ook groot om leuke, schokkende en vooral grappige nieuwtjes met elkaar te delen. Je zal maar net dat hilarische kattenfilmpje op Facebook zien waarvan je weet dat een collega dat grappig vindt. En zo houd je elkaar steeds van het werk en gaat het ten koste van de productiviteit. Dat zorgt weer voor meer stress. Je vraagt je bijna af waarom er nog kantoortuinen zijn.

Zo laat je je niet afleiden in de kantoortuin - 5 tips

In kantoortuinen kunnen werkgevers meer personeel kwijt. Dat scheelt ruimte en kosten. We weten inmiddels wat de nadelen zijn. Hoe zorg je ervoor dat je je niet laat afleiden in de kantoortuin?