De Windows 10 beveiligingsupdate van 2020

Windows 10 beveiliging is begin deze maand geüpdatet, maar zoals altijd te laat. Microsoft heeft 115 kwetsbaarheden in de beveiliging verholpen. Het is jammer dat één van de grootste bedrijven op het gebied van informatietechnologie de veiligheid niet altijd serieus neemt. Tijdens deze patch zijn veel beveiligingslekken gerepareerd, maar niet de fouten.



Na de maandelijkse update voor Windows 10 werd twee dagen later een extra beveiligingsupdate uitgerold, waarin een zeer ernstig lek in het SMB-protocol werd hersteld. SMB (Server Message Block) wordt gebruikt om bestanden en printers te delen op netwerken, ook thuisnetwerken. Dit lek kreeg de naam EternalDarkness en SMBGhost. Het is niet de eerste keer dat Windows bij de maandelijkse update de beveiliging niet in orde heeft, waardoor de cyber criminelen kunnen toeslaan.

Wat kun je zelf doen tegen cybersecurity dreigingen? We geven je een paar tips mee.

Bezoek alleen websites met een beveiligingscertificaat

Een heel groot deel van ons internetverkeer is makkelijk in te zien. Hackers en inlichtingendiensten kunnen, als ze dat willen, zien wat jij allemaal op het internet uitspookt. Ze kunnen je volgen, zien welke website je hebt bezocht en de door jouw ingevulde gegevens zien. Dit kun je voorkomen door je internetverkeer te versleutelen.

Allereerst moet je altijd opletten voordat je een website bezoekt, of deze site een veilige verbinding heeft. Een veilige verbinding werkt met een SSL-beveiligingscertificaat. Dit certificaat heeft twee functies. Allereerst het opzetten van een beveiligde verbinding tussen jou en de website die je bezoekt en daarnaast het verifiëren van de identiteit van de website.

Als deze veilig is, wordt vervolgens de verbinding tussen jou en de website versleuteld. Hierdoor kunnen anderen niet zien wat je allemaal op die website doet. Vooral voor sites waar je je bank- of creditcardgegevens invult is dit van belang.

Hoe herken je een beveiligde verbinding?

Een beveiligde verbinding herken je aan het slotje bovenin en aan de https-vermelding voor de website. De browser controleert het SSL-certificaat op echtheid. Dit voorkomt dat je neppagina’s bezoekt, de zogenoemde phishingsites. In het ergste geval laat je persoonlijke gegevens achter op de website, waar de hackers maar al te graag mee aan de haal gaan.

Versleutel je eigen internetverkeer

Een veilige manier om je op het internet te bevinden, is om jouw internetverkeer te versleutelen. Je gooit het als het ware op slot, waardoor hackers geen kans hebben om bij je in te breken. Het is een veilige manier om op het web te surfen. Codeer je internetverkeer en gebruik daarvoor een VPN. Een VPN-verbinding zorgt ervoor dat jij een beveiligde, lees versleutelde, en anonieme internetverbinding hebt. Het werkt eigenlijk net als een firewall die jouw gegevens op je pc beschermt. Je kunt een VPN downloaden om online je gegevens te beschermen tijden het surfen op het internet.

Doordat de VPN op de achtergrond draait, merk je er niets van als je op het web zit met je computer of mobiele telefoon. Het internetverkeer is versleuteld. Hackers, internetproviders of zelfs overheden kunnen niet meer zien wat jij doet op het internet. Je locatie is ook verborgen, omdat de VPN-server jou omleidt.

Een VPN-verbinding is ook ten zeerste aan te raden als je gebruikmaakt van een openbaar wifi-netwerk.

Maak back-up en extern bewaren is veiliger

De problemen rondom de Windows 10 updates zijn iedere keer weer raak. Je doet er verstandig aan om voordat je de update installeert een back -up te maken van al je bestanden. Maak je geen back-up van de documenten en foto’s dan loop je het risico dat je in één keer alles kwijt bent en dat je niet goed beveiligd bent!

Het is al eerder voorgekomen dat gebruikers na de Windows 10 update al hun gebruikersbestanden kwijt waren. Naast dat je een back-up maakt van je bestanden die op je pc staan, kun je er uiteraard ook voor kiezen om je bestanden op te slaan in de Cloud. Door de extra Cloudbeveiliging staan je bestanden veilig, beschermt en je raakt ze niet meer kwijt na een update.

De gevaren van het gebruik van Windows 7

Sinds januari 2020 heeft Microsoft de ondersteuning voor Windows 7 officieel beëindigd. Dit betekent dat er geen nieuwe updates meer voor dit besturingssysteem verschijnen. De veiligheidsupdate behoeden je voor mogelijke cyber-aanvallen. Doordat de gaten in de beveiliging niet meer worden hersteld door een update, ben je veel vatbaarder voor malware, hackers en andere cyber-aanvallen.

De oplossing is om je pc te updaten naar Windows 10. De meeste computers die Windows 7 hebben, zijn snel genoeg om Windows 10 aan te kunnen. Het is verstandig om van tevoren te checken of ook jouw pc het aan kan. Het besturingsprogramma Windows 10 ontvangt nog tot 14 oktober 2025 updates!

[Fotocredits © wachiwit - Adobe Stock]