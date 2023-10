​Dag van de Checklists: de voor- en nadelen van lijstjes

Het voordeel aan een checklist is dat je even alle drukte uit je hoofd in een lijstje kunt zetten, waarbij alles op basis van belangrijkheid op een rijtje kan worden gezet. Je ruimt door zo’n lijstje te maken je brein op, al moet je wel opletten dat je het lijstje dan niet vergeet. Alle radertjes in je brein die steeds moeten draaien, kunnen dat even wat rustiger aan gaan doen wanneer een gedeelte gewoon lekker in een handig lijstje bij elkaar staat.

Je ziet het wel eens in een cartoon: een personage dat overal een checklist voor heeft. Handig als je een enorm chaotisch hoofd hebt en toch dingen gedaan wil krijgen. Het is echter niet alleen maar positief om checklists bij te houden. Vandaag op de Dag van de Checklists staan we stil bij de voors en tegens van to do-lijstjes.

Nadeel: het zegt niks over tijd

Eén van de dingen die veel succesvolle CEO’s zeggen is dat ze geen to do-lists bijhouden in lijstvorm, maar dat ze liever hun agenda gebruiken. Daar zit wel wat in: soms zijn bepaalde activiteiten op een to-do-lijst enorm groot, terwijl anderen juist heel klein zijn. Daardoor zit er niet zo’n goede balans in, maar vooral zegt het lijstje niks over de tijd die het kost om al die dingen te doen. Daardoor kun je terechtkomen in een situatie waarin je een soort oneindige to-do-list creëert waarbij je je nooit echt voldaan kunt voelen, omdat je er heel lang mee bezig bent voor je weer een vunkje mag zetten.

Voordeel: er zijn veel verschillende apps om je te helpen

Todoist, TickTick, Things 3, OmniFocus, Habitica: er zijn heel veel leuke, handige apps om je te helpen met je to-do-lijstjes. Todoist is de beroemdste, maar Habatica is wat ons betreft de leukste. Dat maakt er namelijk een soort game van. Elke keer dat je weer iets afvinkt, krijgt je personage er weer punten bij en je kunt het helemaal uitdossen en zelfs van een Mount voorzien naar smaak. Er is veel keuze in apps om je bij je lijstjes te helpen en zo vind je er altijd wel een die bij je past.