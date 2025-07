Windows 10 is niet meer het meest gebruikte pc-besturingssysteem

Het populairste besturingssysteem wereldwijd is Android, omdat nu eenmaal heel veel mensen een Android-telefoon hebben en zelfs meerdere. Echter is in de computerwereld nog steeds Microsoft de koning van de besturingssystemen. Windows wordt het meest gebruikt, al is de versie ervan nu voor het eerst gewisseld in vele jaren tijd. Windows 10 out, Windows 11 in.

Windows 11 wint van Windows 10

Windows 11 klinkt nog steeds een beetje als de ‘nieuwe’ Windows, maar eigenlijk is het ook alweer jaren onder ons: 5 oktober 2021 lanceerde Microsoft het voor het grote publiek. We zijn inmiddels anno 2025 en dit jaar markeert wel een belangrijk keerpunt voor het besturingssysteem Windows 10: niet alleen zijn dit de laatste dagen waarin je dit OS nog kunt gebruiken, het is nu ook officieel ingehaald door Windows 11 als meest gebruikte besturringssysteem voor PC’s wereldwijd.

Er zijn steeds meer Europese bedrijven en organisaties die kijken of ze minder afhankelijk kunnen worden van Microsoft: onder andere de Deense regering kijkt naar Linux als standaard besturingssysteem voor hun machines. Windows is eigenlijk al sinds het prille begin van de personal computer de norm en dat is in al die decennia niet veranderd. En hoezeer Europese bedrijven ook van die afhankelijkheid van Amerikaanse bedrijven af kunnen willen: Microsoft wordt in de verste verten niet ingehaald door een concurrent.