Deze nieuwe wifi herkent je zonder camera of telefoon

We weten al dat er wifi is die kan zien dat er iemand in de kamer is. Dat systeem wordt onder andere door Philips Hue gebruikt. Echter is er nu een nieuwe variant die specifiek weet wie je bent. Dat komt omdat de signalen door elk lichaam anders ‘reizen’.

Iemand herkennen via wifi

De techniek werkt als volgt: wifi-signalen gaan door je lijf en kunnen op sommige plekken niet goed verder. Elke persoon is weer net even anders gebouwd: je botten, je organen, je spieren, alles zit op een unieke manier in elkaar en daar reageert de wifi op, waardoor het weet dat jij het bent. Deze nieuwe wifi-oplossing heet WhoFi en kan bijvoorbeeld handig zijn voor het detecteren van inbrekers.

Er is immers geen camera meer nodig om je te herkennen, dus dieven zien niet zo makkelijk dat ze in de gaten worden gehouden. Ben je zelf thuis, dan weet de WhoFi dat jij het bent die rondloopt, dus dan zullen de alarmbellen niet afgaan. En, geen zorgen, je kunt gewoon kleren aan hebben om op deze manier te worden herkend door de wifi. De techniek gaat zelfs door muren heen en functioneert ook in het donker.