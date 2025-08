Mensen op het ISS weten -weer- niet wanneer ze terugkunnen

Trump is zodanig veel aan het snijden in het budget van de NASA, dat het onzeker is voor de astronauten op het International Space Station wanneer ze terugkeren naar aarde. De huidige missie die bezig is, Crew-11, wordt mogelijk verlengd.

Crew-11

Vorig jaar was er nog het euvel met Sunny en Butch bij wie het niet veilig genoeg was om met Boeings Starliner naar huis terug te keren. Het zorgde ervoor dat een ruimtereis van 2 weken, 9 maanden werd. Zij gingen naar huis met SpaceX Crew-9, nadat Crew-10 gedockt was. Afgelopen vrijdag is Crew-11 vertrokken en daar zijn vier mensen op aanwezig: Zena Cardman en Mike Fincke uit de Verenigde Staten en Kimiya Yui uit Japan, plus Oleg Platonov uit Rusland. Cardman en Fincke waren eerder van een missie geschopt omdat er ruimte moest worden gemaakt voor Sunny en Butch: een feest dus dat ze nu alsnog succesvol zijn vertrokken.

Toch is het niet helemaal zorgeloos. Het kwartet heeft geen idee hoe lang het in de ruimte blijft. Natuurlijk is dat altijd wel het geval, want je weet nooit of technische defecten of weersvoorspellingen roet in het eten gooien. Echter is er nog een factor die erbij komt kijken. NASA laat deze vier mensen misschien ‘onnodig lang’ in de ruimte hangen, omdat er geen geld is om ze vroeg terug te halen. Dat heeft alles te maken met de regering Trump, die ervoor heeft gekozen om volop bezuinigingen door te voeren bij de ruimte-organisatie.