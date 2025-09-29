Variabel energiecontract? Misschien krijg je geld terug

De Consumentenbond start vandaag officieel de claim voor consumenten met een variabel energiecontract. Samen met Stichting Consumenten Competition Claims en Vereniging Eigen Huis start het een collectieve claim tegen 6 grote energieleveranciers. Ze willen compensatie voor klanten die onterecht tariefsverhogingen kregen terwijl hun contract nog liep.

Consumentenbond

We schreven al eerder dat deze claim eraan zat te komen en blijkbaar zijn er veel mensen die gehoor hebben gegeven aan de actie van de Consumentenbond. De claim is van toepassing op eigenlijk alle Nederlanders met een variabel contract, want er zijn weinig leveranciers die andere voorwaarden hebben. Jarenlang zouden gedupeerden te veel hebben betaald: soms wel duizenden euro’s per huishouden.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond is teleurgesteld dat energieleveranciers niet te buigen waren naar ander beleid: ‘De Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis hebben zich altijd verzet tegen het wijzigingsbeding in de algemene voorwaarden. In 2017 hebben we onze bezwaren ook expliciet laten noteren op het voorblad van die voorwaarden. Het is namelijk volstrekt onduidelijk op basis waarvan een energieleverancier zijn tarieven tussentijds mag aanpassen.’