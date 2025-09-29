Variabel energiecontract? Misschien krijg je geld terug

De Consumentenbond start vandaag officieel de claim voor consumenten met een variabel energiecontract. Samen met Stichting Consumenten Competition Claims en Vereniging Eigen Huis start het een collectieve claim tegen 6 grote energieleveranciers. Ze willen compensatie voor klanten die onterecht tariefsverhogingen kregen terwijl hun contract nog liep.
We schreven al eerder dat deze claim eraan zat te komen en blijkbaar zijn er veel mensen die gehoor hebben gegeven aan de actie van de Consumentenbond. De claim is van toepassing op eigenlijk alle Nederlanders met een variabel contract, want er zijn weinig leveranciers die andere voorwaarden hebben. Jarenlang zouden gedupeerden te veel hebben betaald: soms wel duizenden euro’s per huishouden.
Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond is teleurgesteld dat energieleveranciers niet te buigen waren naar ander beleid: ‘De Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis hebben zich altijd verzet tegen het wijzigingsbeding in de algemene voorwaarden. In 2017 hebben we onze bezwaren ook expliciet laten noteren op het voorblad van die voorwaarden. Het is namelijk volstrekt onduidelijk op basis waarvan een energieleverancier zijn tarieven tussentijds mag aanpassen.’
De organisatie denkt dat een uitspraak die de rechtbank eerder deed in een zaak een goede voorbode is. Een klant van Vattenfall was er niet mee akkoord dat de prijzen werden verhoogd, want dat mag niet in een variabel contract. Vattenfall stelde dat het kwam door de oorlog in Oekraïne, maar de rechter stond aan de kant van de klant. De prijzen van energie gingen in 2022 enorm omhoog en energieleveranciers zijn de afgelopen jaren doorgegaan met het doorvoeren van verhogingen. Dat mag volgens Europese regels niet en die gelden boven wat er verder tussen maatschappij en klant gebeurt.
Wil je meedoen aan de claim, dan kun je je richten tot de Consumentenbond, VEH of CCC. Meedoen is op basis van no-cure-no-pay. Bij winst wordt maximaal een vergoeding van 17,5% van de schade gevraagd. Bert Heikens, voorzitter CCC: “Zoals gebruikelijk bij claims proberen we die rekening bij de tegenpartij te leggen. Ook kan het zijn dat de rechter uitspraak doet over de verdeling van de kosten.”
De consumentenbond roept verder op om via het meldpunt te laten weten dat je een variabel energiecontract hebt: zo krijgen de organisaties meer inzicht in hoeveel gedupeerden er zijn.