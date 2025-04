Mensen met een variabel energiecontract willen geld zien: dit kun je doen

Tot 2.000 euro terug

Volgens sommige consumentenorganisaties kunnen huishoudens met zo’n contract tot 2.000 euro terugkrijgen. Ze willen een massaclaim gaan starten, want het zou miljoenen huishoudens aangaan. Niet alleen Vattenfall-klanten, want dit is ook hoe andere maatschappijen te werk zouden zijn gegaan.

We weten allemaal dat de prijzen van energie in 2022 enorm omhoog schoten. Dat is immers ook waarom de overheid met het energieplafond kwam. Als je 150 euro per maand betaalde, dan ging dat ineens naar 400 euro per maand. Energieleveranciers bleven daarbij verhogingen doorvoeren. Volgens Europese regels mag dat niet, en die wegen zwaarder dan het contract tussen energiemaatschappij en klant. Plus, wijzigt een contract, dan moet het een maand van tevoren wel worden doorgegeven.