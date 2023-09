​Duurzame Dinsdag: wat is dat eigenlijk?

Duurzame Dinsdag bestaat sinds 1997 en het vindt jaarlijks plaats op de eerste dinsdag van september. Het is een belangrijk moment om te laten zien dat bedrijven en overheden impact maken op het milieu en wat ze eraan doen om die impact positief in plaats van negatief te laten zijn. Vandaag wordt er dan ook een ‘duurzame troonrede’ uitgesproken en krijgt een bewindspersoon een koffertje waarin honderden initiatieven zitten rondom duurzaamheid. Het is dus vooral een statement, maar ook een bewijs: het moet beter.

Plastic en microplastics

Een andere doelstelling is het right to repair, eentje waar wij wel eens over schrijven omdat het ook veelal van toepassing is op smartphones en andere gadgets. Producten moeten minder snel kapot gaan en makkelijker te repareren zijn voor mensen zelf. Ook merk je de laatste tijd meer van de doelstellingen rondom plastic. Sinds kort kun je in Nederland niet meer zonder extra kosten een bakje patat halen en rekent ook Starbucks een extra bedrag voor de plastic verpakkingen. Dit is een omstreden regel, omdat er niet echt alternatieven zijn: niet elke patatboer accepteert het als je met je eigen Tupperware aankomt.

Microplastics in textiel zijn per 2030 volledig verboden. Zo moeten kledingmerken als Primark flink wat veranderen om te zorgen dat ook zij hieraan voldoen. Microplastics zijn slecht voor de natuur, voor de lucht en uiteindelijk dus ook voor de mens. Daarom willen overheden dat het aantal doden door luchtvervuiling in 2030 met 55 procent verminderd is. Ook zien we veel verandering in de wereld van auto’s. Per 2035 moeten nieuwe auto’s emissievrij zijn en vanaf 2030 geldt al dat ze aanzienlijk duurzamer moeten zijn. Geen wonder dus dat de ene na de andere elektrische auto wordt aangekondigd.