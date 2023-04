5 tips om duurzame gadgets te kopen

De een is volop bezig met duurzaamheid, de ander moet er niet zoveel van hebben. Waar het vrij makkelijk is om in de supermarkt te kiezen voor lokale producten in plaats van producten die per vliegtuig of boot moeten komen, is dat bij andere aankopen toch iets minder makkelijk. Er zitten in smartphones nu eenmaal materialen die niet makkelijk verkrijgbaar zijn. Met deze 5 tips maak je het jezelf makkelijker om duurzamere keuzes te maken wanneer je gadgets koopt.

Tips voor duurzame gadgets Er zijn veel zaken om rekening mee te houden als je kijkt naar de duurzaamheid van gadgets. De omstandigheden voor de werkers, de manier waarop iets gerecycled kan worden, het energieverbruik, maar ook hoe het product impact maakt op bijvoorbeeld het verpesten van leefgebied voor flora en fauna. Een flinke waslijst aan mogelijkheden dus, waarbij lang niet altijd duidelijk is wat de herkomst van een product is. Tijd voor een klein beetje richting.

1. Zoek naar keurmerken Niet iedereen is fan van certificering, omdat niet alle labels even ‘juist’ blijken te zijn, maar het is in ieder geval een begin. Je kunt natuurlijk kijken naar het milieulabel van een bepaald product, maar je hebt ook TCO-certificering (dat kijkt naar het gebruik van chemicaliën, werknemersomstandigheden, gebruikersgezondheid, duurzaamheid en recycling) en EPEAT, waarbij wordt gekeken naar belangrijke maatstaven voor het beoordelen van de duurzaamheid van een artikel.

2. Kies voor een tweedehands Een tweedehands of refurbished product kan een niet al te goede afkomst hebben, maar door het een tweede leven te geven, heb je het in ieder geval van de vuilnisbelt gered. Misschien kun je bij vrienden vragen of die nog iets hebben liggen, of op zoek naar een goede leverancier van refurbished apparatuur. Let wel goed op het energieverbruik van het apparaat, want dat kan alsnog vrij hoog en daarmee niet per se duurzaam zijn.

3. Bedenk wat belangrijk voor jou is Juist omdat het nogal een oerwoud kan zijn om een duurzame keuze te maken, helpt het om voor jezelf te bepalen wat je heel belangrijk vindt. Wil je tegengaan dat we te veel nemen van moeder natuur, of vind je de omstandigheden waarin mensen werken belangrijker? Misschien wil je liever geen keuze maken, maar dat is wel handiger in het doen van onderzoek naar de leverancier van het product. Je kunt dan bijvoorbeeld op zoek naar nieuws over die onderwerpen en het merk, of kijken waar het merk zelf de focus op legt op de website. Echter is zoeken naar nieuws het beste, omdat je zo geen ‘wij van WC-eend’-effect krijgt. Er zijn ook organisaties die het voor je doen, zoals Ethical Consumer, een website die gespecialiseerd is in duurzaamheid.

4. Maak een lijstje met ‘goede’ merken In Nederland hebben we het telefoonmerk Fairphone dat er alles aan doet om smartphones duurzamer te maken, maar er zijn meer merken die het goed willen aanpakken. Ook Nimble, House of Marley en Kerf zijn merken om in de gaten te houden op dit gebied. Elk bedrijf zegt tegenwoordig wel iets over duurzaamheid, maar dat ze een bepaald percentage van het geld investeren in ‘goede doelen’ is niet genoeg. Merken zoals Fairphone kijken verder en zorgen dat hun producten zelf op een zo goed mogelijke manier worden vervaardigd, versus slechts ‘afkopen’. MPOWRD is er ook een om in de gaten te houden.

5. Koop niks nieuws, maar repareer het oude Het beste is uiteindelijk nog altijd om niet een nieuwe gadget te kopen, maar te repareren wat je hebt. Ook al zijn we er als maatschappij steeds meer naartoe aan het groeien dat we niets nog repareren, vaak ook omdat het vage processen zijn waarbij je geen idee hebt hoe lang je een gadget kwijt bent als je hem via de leverancier laat repareren. Bij zelf repareren kun je vaak wel een beroep doen op YouTube-tutorials, maar niet iedereen durft dat. Toch kan het de moeite waard zijn het op zijn minst te proberen, zeker als het kapotte apparaat anders in de milieustraat verdwijnt.