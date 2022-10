Vier manieren waarop Apple duurzamer kan worden

Apple laat regelmatig weten hoe het met zijn duurzaamheidsiniatieven staat. Je ziet het ook steevast voorbijkomen bij presentaties van nieuwe iPhones: er is wel zoveel procent gerecycled materiaal gebruikt. Laten we voorop stellen dat het goed is dat Apple dit meldt en mensen op die manier helpt herinneren dat duurzaamheid belangrijk is, zeker waar het ook nog eens gaat om grondstoffen die erg kostbaar zijn. Echter voelt het voor sommige mensen toch als een beetje hypocriet: het bedrijf kan immers genoeg ondernemen om veel duurzamer te zijn. Deze vijf dingen bijvoorbeeld.

Apple staat met zijn logo, Steve Jobs als zijn boegbeeld en de constante herhaling van zijn ‘sustainable’ initiatieven bekend als een bedrijf dat duurzaamheid belangrijk vindt. Toch is het niet bepaald op alle gebieden even duurzaam denkend. Deze vier veranderingen kunnen Apple een aanzienlijk duurzamer bedrijf maken.

Niet elk jaar een nieuwe gadget

Hoewel dit zeker niet alleen aan Apple te wijten is, want andere smartphonemakers doen dit ook, lijkt het soms alsof fabrikanten nieuwe producten maken om het maken. Zorgen dat je door een kleine vernieuwing van het product toch weer het gevoel hebt dat je een nieuwe moet gaan halen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de Airpods die Apple recent aankondigde: wat is er immers nou echt nieuw aan? Soms ligt de focus veel te veel op zorgen dat er in september weer een hele batterij aan nieuwe producten is, dan dat het gaat om het verbeteren van huidige producten zodat die jaarlijkse telefoonwissel niet nodig is.

Minder toestellen produceren

Apple zegt dat in 2021 59 procent van het aluminium, 45 procent van de zeldzame aardmetalen, 30 procent van het tin en 13 procent van het kobalt in zijn producten uit gerecyclede bronnen kwam. Hartstikke goed, maar wat veel mensen zich niet realiseren is dat de uitstoot een probleem is. De fabrieken die 24/7 draaien om al die gloednieuwe iPhones maar te blijven maken: zouden die niet wat minder kunnen produceren? Als Apple niet elk jaar met een heel arsenaal aan gadgets zou komen, of één iPhone per keer in plaats van vier, dan kunnen die fabrieken ook wat minder uitstoten. De levenscyclus van een iPhone 14 zorgt uiteindelijk voor 61 kilogram aan uitstoot, waarvan 79 procent komt door het productieproces.