Apple maakt iPhones nu met aluminium zonder uitstoot

De doorbraak is mogelijk door hydrokracht. Hierbij wordt niet gebruikgemaakt van fossiele brandstoffen maar van hydro-electriciteit. Er zou alleen zuurstof vrijkomen bij het smeltproces. Niet iedereen is het daarmee eens, want Apple concentreert zich op het smeltproces van dit materiaal, maar hoe zit het dan met het mijnen van de grondstoffen en het vervoer ervan?

Op zich helpt het dat Apple voor zijn producten aluminium gebruikt, want dat is makkelijk recyclebaar: veel producten bevatten zelfs al gerecycled aluminium. Hiervoor wordt het bewerkt en dat proces is helaas tot op heden niet CO2-neutraal. Inmiddels werkt Apple al enige tijd met het bedrijf Elysis om hiervoor een oplossing te vinden. Die schijnt er ook te zijn, want de nieuwe iPhone SE wordt gemaakt met dit CO2-neutrale aluminium.

Het techbedrijf uit Cupertino is al jaren bezig om zijn processen duurzamer te maken. Zo zegt het om die reden bijvoorbeeld standaard geen opladers en oordopjes meer te leveren bij haar smartphones (wat het daarnaast een slordige 6 miljard euro oplevert). Apple hoopt in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn.

Aluminium werd begin 20ste eeuw heel positief in de markt gezet, maar wat men niet realiseerde was dat er een enorme hoeveelheid elektriciteit nodig is om bauxiet (de grondstof, die veelvuldig aanwezig is in landen als Jamaica, Indonesië en Suriname) naar aluminium om te zetten. Het materiaal heeft een zeer goed imago als het gaat om duurzaamheid. Het wordt zelfs voor zoveel dingen in de wereld gebruikt, dat we het hoogspanningsnet eraan te danken hebben.

Echt CO2-neutraal?

Ook al wordt eraan gewerkt: de natuurlijke omgeving rond die plekken zal waarschijnlijk nooit naar zijn oorspronkelijke staat terugkeren. Toch blijven we het volop gebruiken. Aluminium wordt onder andere ingezet voor het maken van tentstokken, vliegtuigen, modelauto’s, gevenbekleding, ladders, meubels, kasconstructies en zelfs als voedingskleurstof (E173).

Op dit moment is de uitstoot van CO2 door aluminium van Apple 70 procent minder dan in 2015. Dat is erg goed, want een kwart van Apple’s uitstoot kwam van de vervaardiging van dit materiaal. Het hoopt dat deze doorbraak in aluminiumproductie doorsijpelt naar de rest van de wereld, want nu staat aluminiumvervaardiging nog voor 1 à 2 procent van de totale uitstoot. Het is alleen de vraag of Apple hierin dus ook het vervoer en het mijnen heeft meegenomen, want ook die factoren hebben vaak een groot aandeel in de uitstoot van CO2.

Of er na de iPhone SE nog meer Apple-producten overgaan op een behuizing waarvoor het ‘nieuwe’ aluminium is gebruikt, dat is onbekend.