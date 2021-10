​Apple in 2030 koolstofneutraal: steeds meer toezeggingen door leveranciers

Het bedrijf heeft tien nieuwe projecten toegevoegd aan zijn unieke Power For Impact-initiatief, dat over de hele wereld met oplossingen voor schone energie komt. In deze nieuwe projecten wordt hernieuwbare energie geleverd aan gemeenschappen met weinig middelen, waarbij tevens hun economische groei en maatschappelijke ontwikkeling een zetje krijgen.

175 leveranciers van Apple stappen over op hernieuwbare energie en het bedrijf en de toeleveranciers zullen over de hele wereld meer dan 9 gigawatt schone energie in omloop brengen. Hierdoor wordt jaarlijks meer dan 18 miljoen ton minder CO 2 uitgestoten, het equivalent van bijna 4 miljoen auto’s minder op de weg.

Apple heeft bekendgemaakt dat in de loop van afgelopen jaar het aantal leveranciers dat heeft toegezegd 100% schone energie te gaan gebruiken, meer dan verdubbeld is. Dit betekent dat het bedrijf goed op weg is in zijn ambitieuze doel om in 2030 koolstofneutraal te zijn voor alle producten en de hele toeleveringsketen.

De operationele kant van Apple draait al helemaal op hernieuwbare energie en in 2030 is elk verkocht Apple device klimaatneutraal. Na de aankondiging van dit doel vorig jaar heeft het bedrijf niet alleen drastisch het aantal leveranciers vergroot dat overstapt op hernieuwbare energie, maar is het ook meer gerecycled materiaal gaan gebruiken in zijn producten. Daarnaast heeft Apple nieuwe projecten opgezet die zich richten op milieu en rechtvaardigheid. En de afgelopen vijf jaar heeft Apple zijn uitstoot van kooldioxide met 40 procent teruggebracht.

Momentum bij leveranciers

In het kader van het Supplier Clean Energy Program van Apple vergroten 19 leveranciers in de VS, waaronder Solvay, hun gebruik van hernieuwbare energie in de activiteiten voor Apple, en vaak ook daarbuiten. In Europa nemen nu 19 leveranciers aan het programma deel, waaronder STMicroelectronics, dat na zijn toetreding nog eens negen extra projecten is gestart om over de hele linie meer hernieuwbare energie te gebruiken. In China nemen nu al 50 leveranciers deel aan het programma van Apple, die veelal hun eigen lokale oplossingen optimaliseren. In India, Japan en Zuid-Korea doen 31 leveranciers mee, waaronder SK Hynix, een van de eerste Koreaanse deelnemers.

Apple past ook nieuwe methoden toe voor het gebruik van gerecycled materiaal, zonder concessies aan de eigen strenge normen. Hiertoe wordt samen met leveranciers gestreefd naar een circulaire economie waarin geen koolstofintensieve mijnbouw meer nodig is en de hulpbronnen van de aarde niet verder worden uitgeput. Apple gebruikt onder meer gerecycled goud, kobalt, aluminium en gerecyclede zeldzame aardmetalen in zijn producten. Door al deze stappen en doordat steeds meer leveranciers overstappen op hernieuwbare energie, wordt de impact op het milieu van de producten van Apple kleiner. Recente mijlpalen zijn een 11 procent kleinere koolstofvoetafdruk van de iPhone 13 Pro en een 8 procent kleinere van de 16-inch MacBook Pro, vergeleken met eerdere generaties.

Ondersteuning van gemeenschappen

Apple heeft ook aangekondigd tien nieuwe projecten rondom hernieuwbare energie te gaan ondersteunen via het Power For Impact-programma:

In de Verenigde Staten gaat Apple samen met de Oceti Sakowin Power Authority (een organisatie van zes Siouxstammen) lokale hernieuwbare energiebronnen ontwikkelen, door faciliteiten voor het opwekken en transporteren van energie te helpen financieren, ontwikkelen, bouwen en exploiteren voor de groothandelsmarkt. Dit grootschalige project voor ontwikkeling van zonne-energie in het westen van de VS is opgezet nadat de Power Authority zich heeft aangesloten bij de Impact Accelerator van Apple, die weer deel uitmaakt van het Racial Equity and Justice Initiative van het bedrijf.

In Zuid-Afrika ondersteunt Apple een project waarbij meer dan 3500 huishoudens worden voorzien van hernieuwbare energie. Ook financiert het bedrijf de installatie van zonnepanelen op het dak van de Pioneer School for the Visually Impaired, zodat deze minder stroomkosten heeft. En in Nigeria gaat Apple de ontwikkeling van een zonne-energie-installatie voor een basisziekenhuis in de staat Ondo ondersteunen, en ook voor 200 huishoudens in de omgeving van het ziekenhuis.

In de Filipijnen draagt Apple bij aan de financiering van een onderwijsinstelling die beurzen regelt voor getalenteerde studenten met weinig geld, door middel van zonnepanelen op het dak die de stroomkosten drukken. In Thailand neemt Apple deel aan een project voor de productie van hernieuwbare energie en energieopslag in accu’s, voor een afgelegen vissersdorp dat koelkasten nodig heeft om goede visproducten te kunnen leveren. Zo wordt hun elektriciteitsvoorziening betrouwbaarder, maar dan zonder vervuilende diesel. In Vietnam ondersteunt Apple een programma voor zonne-energie voor twintig scholen in het hele land, waarin kinderen leren over duurzame ontwikkeling.

In Colombia draagt Apple bij aan de installatie van zonnepanelen op het dak van het Santa Anaziekenhuis. Zo bespaart het ziekenhuis geld op de energierekening, dat weer kan worden gebruikt voor apparatuur en medicijnen. En met zonnepanelen op het dak van de Ciudad Don Bosco, een non-profitorganisatie die onderwijs en maatschappelijke hulp geeft aan jongeren die dat nodig hebben, wordt bijgedragen aan de doelen voor duurzame ontwikkeling van die organisatie.

In Israël ondersteunt Apple het Nitzana Educational Eco-Village met zonnepanelen, om de stroomkosten te drukken en nieuwe inkomsten voor de organisatie te genereren.