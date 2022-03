iPhone zonder oortjes en lader legt Apple geen windeieren

Als je dan weet dat Apple sinds het stoppen met het leveren van oortjes en laders inmiddels al zo’n 190 miljoen iPhones verkocht heeft, dan is het rekensommetje snel gemaakt. Het leverde de Amerikaanse smartphone fabrikant een besparing van 6,08 miljard euro op. Geld dat ze in hun eigen zak konden steken. Daarnaast heeft Apple volgens de analisten in dezelfde periode nog eens zo’n 270 miljoen euro verdiend met de verkoop van (vervangende) accessoires die niet meer standaard meegeleverd worden.

Analisten hebben berekend dat Apple sinds het besluit in 2020 ongeveer 32 euro op elke iPhone bespaart. Meer ‘over houdt’ dus. Daarbij is gerekend met de productiekosten van de oortjes en laders, niet de consumentenprijs.

Die besparing zat hem overigens niet alleen in de kosten voor de oortjes en laders zelf. Ook de vervoerskosten konden flink omlaag gebracht worden omdat door de kleinere verpakkingen – de oortjes en laders namen relatief veel ruimte in beslag – kunnen nu op elk pallet 70 procent meer toestellen vervoerd worden dan voorheen.

Officieel was Apple’s besluit, twee jaar geleden, om niet meer standaard een lader en oortjes in de doos van een nieuwe iPhone te stoppen ingegeven door het streven naar een meer duurzame wereld. In de praktijk, dat zal niemand verbazen, legt het Apple echter geen windeieren. Dat is althans wat de Britse marktonderzoeker CCS Insight becijferd heeft.

Apple houdt vast aan duurzaamheid

Apple denkt daar zelf uiteraard anders over. De fabrikant doet ten eerste zelden nog uitspraken over de exacte verkoopcijfers van iPhones en andere producten. In een statement tegenover de Britse Daily Mail hamerde Apple nogmaals dat het bedrijf vooral begaan is met het milieu en het duurzamer maken van de (gadget)wereld. Tsja, dat ze daar dan meteen ook een paar miljard door kunnen besparen, is waarschijnlijk een ‘happy accident’.



“Bij Apple zijn we voortdurend aan het innoveren om resources te sparen en de planeet die we allemaal delen te beschermen. We zijn al CO2-neutraal voor onze eigen activiteiten en we hebben ons een ambitieus doel gesteld om tegen 2030 CO2-neutraal te zijn voor onze hele toeleveringsketen en productgebruik - zodat elk verkocht Apple-apparaat netto nul CO2-uitstoot heeft. Een van de stappen op ons pad is het verminderen van het materiaalgebruik in onze producten en verpakkingen. Deze belangrijke stap heeft de CO2-uitstoot met meer dan 2 miljoen ton verminderd - wat overeenkomt met het verwijderen van 500.000 auto's per jaar - en anderen volgen ons voorbeeld.”