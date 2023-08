Grondstoffen van de Aarde voor dit jaar alweer ‘op’

Het is al heel lang bekend dat de meer dan 9 miljard aardbewoners onze planeet uitputten. Dat is iets anders dan de klimaatverandering, maar het heeft er wel alles mee te maken. Sinds het begin van de jaren 70 verbruiken we met z’n allen – de mens en zijn industrie – elk jaar meer grondstoffen van onze planeet dan de hoeveelheid die de Aarde in een jaar tijd zelf kan produceren of aanvullen. Dit jaar bereiken we de zogenoemde ‘Earth Overshoot Day’ vandaag, 2 augustus. Dat betekent dus dat we vanaf vandaag weer interen op de grondstoffen van onze planeet.

Eén dag later

Het ‘goede nieuws’ is dat ‘Earth Overshoot Day’ dit jaar een dag later valt dan een jaar geleden. Echter, dat heeft nauwelijks impact. Om het tij te keren moeten er toch echt veel meer veranderen. 2020 was voor de Aarde een veel beter jaar, waarbij beter natuurlijk een relatief begrip is. Toen viel de dag dat de jaarproductie van grondstoffen van de Aarde verbruikt waren pas op 16 augustus. Dat had natuurlijk alles te maken met de coronapandemie. Daardoor lag de industrie, luchtvaart en het openbare leven maandenlang zo goed als stil en werden dus veel minder (fossiele) grondstoffen verbruikt.