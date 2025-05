Ook Radar duikt in de wereld van kledingrecycling

Kleding maakt wereldreis van 84.000 kilometer

Radar volgde in totaal 12 kledingstukken die in juni 2024 zijn ingeleverd bij vier bekende ketens: C&A, H&M, Primark en Zara. Door middel van AirTags kon het programma zien waar de kleding eindigde. Het resultaat: slechts 2 stuks kwamen in Nederland in de kringloop terecht, nog eens 2 werden daadwerkelijk gerecycled. De rest – 7 stuks – belandde in landen als Nigeria, waar ze werden verbrand, gedumpt of illegaal verhandeld.

Afrika-correspondent Joost Bastmeijer waarschuwt in de uitzending dat deze dumppraktijken ernstige milieuschade veroorzaken. “Veel kleding komt uiteindelijk op de afvalberg of zelfs op het strand terecht. De kwaliteit is vaak zo slecht dat het niet verkocht wordt.”

Greenwashing in beeld

De Radar-uitzending sluit direct aan op de Netflix-aflevering Recycling Sham uit de serie Broken, waarin fast fashion-giganten kritiekloos claimen te doen aan kledingrecycling, terwijl de realiteit eerder wegduwen dan hergebruiken betekent. Ook Buy Now! The Shopping Conspiracy kaart het probleem aan van hoe consumenten via verleidelijke marketing constant aangezet worden tot nieuwe aankopen – zonder bewustwording van de gevolgen.

Primark & H&M: “We onderzoeken dit”

In schriftelijke reacties laten Primark en H&M weten dat ze de bevindingen van Radar serieus nemen. Beide merken zeggen hun recyclingsystemen onder de loep te nemen, en erkennen dat de sector nog “grote uitdagingen kent”. Ondertussen zijn in Europa de alarmbellen afgegaan: Europarlementariër Lara Wolters (GroenLinks-PvdA) stelt parlementaire vragen over de praktijk en de mogelijkheid dat hier sprake is van greenwashing.

Radar-uitzending en eindbestemmingen

De volledige uitzending van Radar is vanavond (12 mei 2025) om 20.25 uur te zien op NPO 2. Alle reacties van de betrokken kledingwinkels én de kaart met eindbestemmingen van de ingezamelde kleding zijn ook online bij Radar terug te vinden.