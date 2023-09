​Duurzame kleding-startup Full Circle Clothing krijgt Fit for the Future-certificaat

Als het gaat om duurzaamheid en kleding, dan gaat het veelal over consumentenkleding. Zonde, want op het gebied van het recyclen van personeelskleding is ook veel winst te behalen. Full Circle Clothing ontwikkelt de technologie om bedrijven realtime inzicht te geven in de circulaire levenscyclus van hun personeelskleding. Het vooruitstrevende karakter van digitalisering in combinatie met duurzaamheid leverde een financiering van de Europese Unie op, plus een Fit for the Future-certificaat van Vodafone Business.



Full Circle Clothing

Full Circle Clothing helpt organisaties om zich duurzamer te kleden. De start-up is in 2020 door Max van Bree en Constantin Wahle opgericht. Beiden hebben ervaring door eerder aan duurzaamheidsprogramma’s te hebben gewerkt voor Nike, Filling Pieces en Bonne Suits. Full Circle Clothing maakt circulaire kledingstukken op maat die zijn gemaakt van 50 procent gerecycled materiaal en 50 procent biologisch katoen. Kleding wordt ook teruggenomen en daardoor gaat de kleding letterlijk Full Circle.

Met inzichten in de Life Cycle Analysis wordt onder andere duidelijk wat de invloed van de kleding op duurzaamheid is. De start-up introduceert een nieuw trackingsysteem aan duurzaamheidsgegevens, door van QR-codes over te gaan naar NFC-tags. NFC staat voor Near Field Communication, dat realtime informatie van producten biedt. Samen met softwaremanagementpartner SERITAG maakt Full Circle Clothing een interface voor nieuwe NFC-tags die in kleding worden gedrukt. Hierdoor heb je van een specifiek kledingstuk dat je in je hand hebt meteen inzichtelijk hoe het met de levenscyclus zit, wat de realtime prijs is en wat voor materiaalonderhoud het nodig heeft.

Digitaal Productpaspoort

De Europese Unie erkent dat Full Circle Clothing op de goede weg is. Het heeft immers de Green Deal-wetgeving in het leven geroepen waardoor elk product per 2030 van een Digitaal Productpaspoort (DPP) voorzien moet zijn. Hierin staan onder andere de duurzaamheidskenmerken van een product vermeld. De NFC-tag is zo’n Digitaal Productpaspoort waarmee Full Circle Clothing op menig ander in de fashionindustrie voorloopt. De EU gaf oprichters Max van Bree en Constantin Wahle een financiering om de interface van de tags te ontwikkelen: het dashboard dat je ziet als je de tag scant.

Ook konden Van Bree en Wahle rekenen op het Fit For the Future-certificaat van Vodafone Business. Mede-oprichter van Full Circle Clothing, Max van Bree: “Dit certificaat betekent dat wij in en naast de fashionindustrie gezien worden als onderneming die het verschil voor de toekomst maakt. De erkenning van Vodafone Business versterkt onze positie en geloofwaardigheid als start-up in de Nederlandse markt. We hopen hiermee extra klanten aan ons te kunnen binden en onze positieve impact op gebied van duurzaamheid binnen de industrie waar te maken.”

Vodafone Business meent dat de ambities van Full Circle Clothing een inspiratiebron zijn voor anderen; Niet alleen in fashion, maar ook ver daarbuiten. Volgens Vodafone Business is dat slechts een van de redenen om hen het certificaat uit te reiken, dat eerder al naar de vooruitstrevende start-ups Odd.Bot en FC Urban ging. Dat de missie van Full Circle Clothing succesvol is, blijkt wel uit de prestaties van 2022. In 2022 heeft het voor een reductie van 79.000 kilogram aan CO2 gezorgd, een reductie van 13.500.000 liter aan water en 1.800 kg katoen van de afvalstortplaats weggehouden.