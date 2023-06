Hoe Odd.Bot als het eerste Nederlandse bedrijf ‘Fit For the Future’ werd

Fit For the Future, dat is zorgen dat je als bedrijf toekomstbestendig bent. Een Fit For the Future-bedrijf is hongerig naar nieuwe technologieën en ziet veranderingen juist als een kans. Er wordt strategisch gedacht aan de toekomst en het bedrijf weet van alle trends, is altijd flexibel en klaar om zich aan te passen aan de veranderende wereld. Odd.Bot is het eerste Nederlandse bedrijf dat wordt beloond voor voldoen aan de criteria en is daarom door Vodafone Business aangemerkt als Fit For the Future.



Fit For the Future

Het idee achter dit initiatief is dat ondernemers ondersteuning krijgen om succesvol te zijn in een wereld die steeds digitaler wordt. Daarvoor doet Vodafone Business verschillende onderzoeken, en deelt deze inzichten in jaarlijkse rapporten en e-books. En via de V-hub, het ondernemersplatform, worden ideeën, ervaringen, expertise en advies gedeeld vanuit Vodafone Business.

Bedrijven die flink vooruitlopen in digitalisering kunnen worden aangemerkt als een Fit For the Future-bedrijf. Odd.Bot is, zoals de naam al doet vermoeden, een bedrijf dat een robot heeft ontwikkeld. Eigenlijk zou het een bezorgrobot worden, maar dat liep even anders. Founder Martijn Lukaart kwam namelijk problematiek tegen in de akkerbouw, waar gebruik van chemische middelen steeds verder beperkt wordt vanwege wetgeving. Odd.Bot biedt hierin een duurzaam alternatief voor de toekomst, en de opvolger van handwieden. Odd.Bot heeft hiervoor een slimme camera gecombineerd met kunstmatige intelligentie. Samen kunnen die vaststellen of de robot onkruid ziet of juist een gewas, om zo te zorgen dat machines het juiste weghalen. Wat de robot onderhand allemaal leert wordt bovendien via mobiel getoond aan de boer. Dat is een heel moderne manier van boeren en zet dit eeuwenoude beroep met beide voeten in het nu.

Fit For the Future-criteria

Voorbeelden van criteria voor een Fit For the Future-status zijn onder andere technologische ontwikkeling, maar ook een toekomstbestendige strategie en het vermogen om mee te bewegen in een veranderende markt. Een Fit For the Future-bedrijf kan, naast een boerenbedrijf, bijvoorbeeld ook een kantoor zijn dat tijdens de pandemie heel snel wist over te schakelen naar hybride werken, compleet met goed ingerichte IT-structuur. De precieze criteria zijn als volgt:

De toekomst is één grote speeltuin. Fit For the Future-ondernemers zien verandering als ultieme challenge. Innovatie is de hoeksteen. Fit For the Future-ondernemers vinden dat techniek de sleutel is tot vooruitgang. Tech innovaties worden dan ook omarmd. Digitalisering is de slagader. Fit For the Future-ondernemers kunnen naadloos in de huid van hun klanten kruipen en weten hoe zij de klantreis goed kunnen bedienen, ook als die elke week verandert. Talent oogsten door flexibiliteit. Fit For the Future-ondernemers hebben oog voor talent en investeren daar dan ook in. Nieuwe technieken zijn gouden business opportunities. Fit For the Future-ondernemers kijken optimistisch en flexibel naar processen: dan weer handmatig, dan weer geautomatiseerd: maar altijd op zoek naar technologieën om van te profiteren.

Dynamisch zijn, dat is belangrijk. Innovatief zijn, dat is belangrijk. En vooral: openstaan voor wat er komen gaat en daar ook actief mee bezig zijn. Dat zorgt dat de toekomst geen verrassing is en je bent voorbereid. Je klant ook, want jij brengt als bedrijf producten sneller op de markt, waardoor klanten hier snel gebruik van kunnen maken en op hun beurt ook weer extra toekomstbestendig zijn.

