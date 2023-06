​Ook digitale voetbalcommunity FC Urban ontvangt Fit for the Future-certificaat

Gamification: veel bedrijven gebruiken het, maar slagen er lang niet altijd in om het een passend onderdeel te maken van een langdurige strategie. Dat lukt FC Urban wel. De online voetbalcommunity heeft door zijn stappen op het gebied van gamification, maar ook data science en digitaal ondernemen, een Fit for the Future-certificaat gekregen. Het is een beloning van Vodafone Business om te laten zien dat dit bedrijf hard werkt aan een betere, innovatieve toekomst. FC Urban is pas de tweede onderneming die dit certificaat ontvangt.



FC Urban



FC Urban is een digitale community voor iedereen die houdt van lekker buiten voetballen. Het is een startup die groeit als kool: in mei had het al 400 leden bij elkaar. Het is een platform waar amateurvoetballers samenkomen voor het afspreken van echte potjes voetbal. Niet online, geen grote clubs, maar gewoon mensen die een balletje willen trappen met gelijkgestemden. Dat blijken er veel te zijn en die kunnen FC Urban ook goed vinden.

FC Urban werkt samen met Urban Masters. Dat zijn de mensen die zorgen dat er een scheidsrechter is, hesjes zijn, de bal en dat er data is voor FC Urban. Door data van Urban Masters inzichtelijk te maken voor iedereen die het platform gebruikt, kan er makkelijk worden vergeleken en dat vinden voetballers natuurlijk leuk: vergelijken, proberen de concurrentie voor te blijven…

Gamification



De gamification komt om de hoek kijken bij die data, want een tool houdt bij hoe vaak je speelt, scoort en in een winnend team zit. Je kunt jezelf dan wederom vergelijken met anderen. Het kan al twee uur na de wedstrijd. De groei zien van dit platform is erg leuk: hoe meer zielen, hoe meer er immers wordt gevoetbald en dat is een gezonde gewoonte. Naast de positieve impact van FC Urban op de gezondheid van de samenleving, is het digitale format met de huidige ontwikkelingen de reden dat de onderneming vanuit Vodafone Business het Fit For the Future-certificaat ontvangt. Het certificaat staat voor een bovengemiddelde score op een aantal criteria, zoals technologische ontwikkeling, toekomstbestendige strategie en vermogen om in een veranderende markt mee te bewegen.

Fit For the Future



Oprichters van FC Urban Joep Lamme en Luuk Kramer kregen uit handen van Vodafone Business pas het tweede Fit For the Future-certificaat tot noch toe uitgereikt. De twee startten hun bedrijf in 2017 en zoals veel goede ideeën kwam het vooral voort uit een probleem dat het duo zelf ondervond. Voetbal mocht wel wat laagdrempeliger, zonder al die verplichtingen die je in een team hebt. Wel de lusten, maar niet alle lasten.

FC Urban is een platform dat nu in Nederland en een aantal Europese landen live is en de bedoeling is dat je er een potje voetbal kunt organiseren. Je kunt 5 tegen 5 of 8 tegen 8 spelen en de goals, hesjes, bal en scheidsrechter worden dan door FC Urban geregeld. Als speler (of groep spelers) betaal je een vergoeding om je plek te reserveren en dan kun je meedoen met het echte spel in de buitenlucht, als het eenmaal zover is. Dat is echter niet het enige: er zit zelfs een algoritme achter dat zorgt dat de teams enigszins gelijk zijn voor een eerlijke pot voetbal.

Fit for the Future is nog vrij nieuw: hierbij nogmaals de precieze criteria:

De toekomst is één grote speeltuin. Fit For the Future-ondernemers zien verandering als ultieme challenge. Innovatie is de hoeksteen. Fit For the Future-ondernemers vinden dat techniek de sleutel is tot vooruitgang. Tech innovaties worden dan ook omarmd. Digitalisering is de slagader. Fit For the Future-ondernemers kunnen naadloos in de huid van hun klanten kruipen en weten hoe zij de klantreis goed kunnen bedienen, ook als die elke week verandert. Talent oogsten door flexibiliteit. Fit For the Future-ondernemers hebben oog voor talent en investeren daar dan ook in. Nieuwe technieken zijn gouden business opportunities. Fit For the Future-ondernemers kijken optimistisch en flexibel naar processen: dan weer handmatig, dan weer geautomatiseerd: maar altijd op zoek naar technologieën om van te profiteren.

Lees het e-book!

Wil je meer weten over dit programma, dan kun je het e-book Fit For the Future lezen. Hiermee krijg je volop tips en advies voor jouw onderneming, plus inspiratie om jouw onderneming Fit For The Future te maken en daar snel mee aan de slag te kunnen gaan.