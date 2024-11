ClimateGPT: De volgende stap in klimaatonderzoek?

Op woensdag 13 november 2024 kwamen ambtenaren en beleidsmakers samen voor de AI en Overheid conferentie, georganiseerd door iBestuur, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, LEF future center, Rijkswaterstaat en de Nederlandse AI Coalitie. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde Daniel Erasmus ClimateGPT, een innovatief AI-model dat is ontworpen om beleidsmakers te ondersteunen in de strijd tegen klimaatverandering. Naast Erasmus kreeg ook ik de kans om te spreken en mijn inzichten te delen over de toepassing van AI binnen de overheid.

ClimateGPT

ClimateGPT, ontwikkeld door de startup Endowment for Climate Intelligence (ECI), is een open-source AI-model dat specifiek is gericht op het bestrijden van desinformatie over klimaatverandering en het verstrekken van betrouwbare data aan beleidsmakers. Erasmus benadrukte dat het model toegang heeft tot miljarden webpagina’s en academische artikelen, wat helpt om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te vergroten. Interessant is dat het model volledig is getraind op groene energie – specifiek waterkracht in de VS – en dat het een gedetailleerde duurzaamheids-scorecard heeft.

Feiten en cijfers: energieverbruik in perspectief

Tijdens zijn presentatie deelde Erasmus enkele opmerkelijke feiten over het energieverbruik van verschillende sectoren:

Datacenters: Verantwoordelijk voor 3% van de wereldwijde broeikasgasemissies.

Scheepvaart en logistiek: Ook ongeveer 3%.

Luchtvaart: Nogmaals rond de 3%.

Mode-industrie (onze kleding): Maar liefst 14% van de emissies, wat aanzienlijk hoger is dan veel andere sectoren.

Deze cijfers benadrukken hoe belangrijk het is om sectoren zoals de mode-industrie aan te pakken in de strijd tegen klimaatverandering. Erasmus benadrukte dat hoewel AI en datacenters veel energie verbruiken, hun impact relatief klein is in vergelijking met andere industrieën.

Een duurzame toekomst?

Erasmus schatte dat het transformeren van de wereldeconomie naar een duurzame toekomst tussen de $100 en $300 biljoen zal kosten. Dit betekent dat we jaarlijks tussen de $1 en $5 biljoen moeten investeren. Hij waarschuwde dat uitstel de kosten alleen maar zal verhogen, mogelijk tot $10 biljoen per jaar. Vroege en doordachte beslissingen zijn cruciaal om deze kosten te beheersen.

Het model kan cascade-effecten van klimaatverandering analyseren, zoals hoe een hittegolf kan leiden tot voedselonzekerheid, migratie en economische verstoringen. Deze inzichten gaan verder dan traditionele modellen door zich te richten op de impact op menselijke systemen. Erasmus liet zien hoe ClimateGPT al wordt gebruikt door beleidsmakers in landen als Sri Lanka en organisaties zoals het Caribbean Center for Climate Resilience.

Een belangrijk punt van discussie was hoe AI-modellen omgaan met feitelijke nauwkeurigheid. Erasmus legde uit dat ClimateGPT gebruikmaakt van hoogwaardige bronnen en samenwerkt met de Universiteit van Exeter om klimaat-mis- en desinformatie te identificeren en te vermijden. Het model heeft een dataset van 37.000 voorbeelden van misinformatie, wat helpt om de betrouwbaarheid te vergroten.

Erasmus kondigde aan dat ClimateGPT binnenkort wordt uitgebreid met 150 numerieke databases, waardoor het model nog nauwkeurigere cijfers kan leveren. Bovendien zal het model in staat zijn om toekomstige klimaatscenario’s te simuleren, wat beleidsmakers kan helpen bij het nemen van proactieve maatregelen.

Conclusie

De presentatie van Daniel Erasmus benadrukte de potentie van AI in het aanpakken van klimaatverandering. ClimateGPT biedt een krachtig hulpmiddel voor beleidsmakers om geïnformeerde beslissingen te nemen op basis van betrouwbare data. Met de dringende noodzaak om snel en effectief te handelen, kunnen dergelijke innovaties een cruciale rol spelen in het veiligstellen van een duurzame toekomst.