Kunnen bacteriën uit de oceaan de klimaatverandering stoppen?

Klimaatverandering door de opwarming van de Aarde… Het is een onderwerp dat een groot deel van de wereld al jaren bezighoudt. Als we niets veranderen aan de uitstoot van CO2, stikstof en andere ‘broeikasgassen’ die met name ook door fossiele brandstoffen veroorzaakt worden, dan wordt onze planeet over (enkele) tientallen jaren wellicht onbewoonbaar. Er is echter een broeikasgas dat nog veel meer bijdraagt aan de opwarming van de aarde: atmosferisch methaan. Het goede nieuws? In de oceanen leven microben die dat gas ‘opeten’. Wetenschappers kijken nu of we een soort van bacteriologische oorlog kunnen ontketenen om de opwarming van de aarde door methaangas terug te dringen.

Concentratie methaangas verdubbeld

Methaangas maakt deel uit van onze atmosfeer, en onder andere onstaat door natuurlijke processen. Echter, net als met stikstof en CO2, is de concentratie van atmosferisch methaan (CH4) sinds de industriële revolutie verdubbeld. En omdat dit gas 28 keer krachtiger is dan CO2 als het gaat om het effect dat het heeft op het opwarmen van de aarde, is het terugdringen van CH4 misschien nog wel belangrijker in de strijd tegen klimaatverandering.

Hoe dramatisch de gevolgen in werkelijkheid zullen zijn, daarover wordt volop gediscussieerd en gerekend. De oplossing, behalve het stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen, moet misschien wel gezocht worden in een soort van ‘bacteriologische oorlogsvoering’. Dat klinkt bijzonder onheilspellend, maar is het in dit geval dus niet.