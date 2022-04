Klimaatverandering op Neptunus?

Klimaatverandering, of Global Warming, het is een van de grootste thema’s van de afgelopen decennia. En een thema waar we nog decennialang mee geconfronteerd zullen worden. Je kunt er in ‘geloven’ of niet. Feit is dat de aarde sinds de start van de industriële revolutie langzaam maar zeker steeds warmer wordt. Met een versnelling, die de afgelopen twintig jaar ingezet lijkt, die klimaat- en milieudeskundigen doen beven van angst.

Neptunus wordt kouder, en weer warmer

We claimen hier op aarde te weten waar het aan ligt. De almaar groeiende uitstoot van CO2. Dat is op Neptunus natuurlijk geen issue, die menselijke interventie. Neptunus? Wat heeft die ‘verweggistan’ planeet daar mee te maken dan? Nou, wetenschappers hebben ontdekt dat daar ook een klimaatverandering aan de gang is. Tussen 2006 en 2018 werd op basis van warmtebeelden al geconstateerd dat de temperatuur van Neptunus geleidelijk aan het dalen was. Die afkoeling is sinds 2018 plotseling omgekeerd.

Op de betreffende warmtebeelden van de afgelopen jaren is namelijk te zien dat de zuidpool van die planeet vanaf 2018 ineens flink warmer wordt. De witte vlekken – bij een warmtecamera staat wit voor meer warmte – rondom de zuidpool van Neptunus worden sindsdien een stuk groter.

Wetenschappers hebben berekend dat temperatuur van de atmosfeer van Neptunus tussen 2003 en 2008 zo’n 7 graden daalde. Tussen 2018 en 2020 werd diezelfde atmosfeer ineens weer 11 graden warmer. Volgens wetenschappers een onverwachte wending.