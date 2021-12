Het regent afzeggingen voor de CES

Is het de vierde, vijfde of zesde coronagolf? Ik ben de tel aan het kwijtraken. Dat geldt ook voor de organisatie van de CES die net na nieuwjaar in Las Vegas moet beginnen. Ook in de VS is corona nog (lang) geen verleden tijd. Daarom hebben de afgelopen dagen en weken steeds meer grote bedrijven besloten om in ieder geval niet fysiek op de CES te verschijnen. Het regent zelden in Las Vegas, maar de hoeveelheid afzeggingen voor de tech-beurs in de stad waar men wel van een gokje houdt, krijgt zo langzamerhand de vorm van een forse stortbui.

Grote namen laten (fysiek) verstek gaan

In de weken voorafgaand aan het Kerstweekend maakten een aantal grote bedrijven al bekend de dat ze niet fysiek naar CES zullen afreizen. Zo zullen er geen stands en evenementen georganiseerd worden door Google, T-Mobile, Meta (Facebook) Amazon, Twitter, TikTok, AT&T, Intel, Pinterest en Lenovo. Op Kerstavond voegde Microsoft, middels een persbericht, zich ook bij die groep. Deze week groeide de lijst met afzeggers gestaag door. Inmiddels is ook bekend dat AMD, OnePlus, MSI en Proctor & Gamble (o.a. van Oral-B) niet (fysiek) naar de CES te zullen afreizen.

De afzeggingen betekenen overigens niet dat de geplande productaankondigingen ook opgeschort worden. De meeste bedrijven zullen hun geplande persberichten gewoon op de daarvoor gekozen momenten wereldkundig maken. Sommige afzeggers, zoals AMD en Microsoft, hebben besloten om hun presentatie online – al dan niet met video-ondersteuning – te houden.

De afzeggingen, in combinatie met de huidige coronagolf, leiden er ook toe dat steeds meer media en tech-blogs niet naar de CES zullen afreizen. Wij van Dutch Cowboys hebben dat inmiddels ook al besloten. Hetzelfde geldt, in Nederland, onder andere ook voor Tweakers. Van de (grote) Amerikaanse nieuwsmedia hebben onder andere The Verge, TechCrunch, CNET, Engadget en Gizmodo al bevestigd dat zij niet fysiek op de CES van 2022 aanwezig zullen zijn.