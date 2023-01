CES 2023: BMW i Vision Dee, het eerste concept richting de Neue Klasse

De CES en BMW hebben inmiddels een intensieve relatie. Traditiegetrouw laat BMW in Vegas zien wat we de komende jaren van de BMW Group mogen verwachten. Het is een glimp naar de toekomst maar wel misschien met een bijzonder detail. Wat het Duitse premiummerk aan studiemodellen laat zien is een soort tussenfase in een proces van nieuwe modellen, die meestal binnen enkele jaren ook daadwerkelijk op de markt gaan komen. Dit jaar heet de conceptuele hoofdrolspeler de BMW i Vision Dee, een futuristische ogende middelgrote sedan.

Bij BMW spreken ze over een nieuwe en ingetogen designtaal waarbij de naam ’Dee’ staat voor Digital Emotional Experience, met als ultiem doel een nog sterkere band te creëren tussen mensen en hun auto's. De liefde voor je auto wordt in die visie alleen maar groter en zeker als er BMW op staat.

BMW Head-Up-Display straks aanwezig in de 'Neue Klasse'

Om de band veel intenser te maken zullen de digitale functies in de toekomst veel verder moeten gaan dan het niveau van spraakbediening- en rijhulp-systemen. Het zal persoonlijker moeten worden waarbij je het gevoel krijgt van 'dit is mijn auto'. Een van de opvallende innovaties is de immense BMW Head-Up-Display die zich uit strekt over de volledige breedte van de voorruit. Dat dit ooit zou gebeuren was geen vraag en BMW lijkt hiermee wat voorsprong te creëren op andere autofabrikanten.

Met behulp van een Mixed Reality Slider kun je als bestuurder deze BMW Head-Up-Display zelf aanpassen met alle door jou gewenste informatie. Ook is het formaat aan te passen tot een niveau van enkel en alleen een snelheidsmeter. De BMW i Vision Dee is verder de vriendelijkheid zelve want nog buiten de auto wordt je al begroet met lieve woorden (via een gepersonaliseerd welkomst scenario).

Vanaf 2025 is moet deze innovatie beschikbaar komen in de modellen van de 'Neue Klasse'.