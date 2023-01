De gekste gadgets van CES 2023: kussens, geurdouche en hondensms

De techbeurs CES streek deze week weer neer in Las Vegas en wat hebben we veel gekke gadgets voorbij zien komen. Veel wannahaves, veel concepten waarvan we alleen maar kunnen dromen dat ze realiteit worden, maar ook veel heel vreemde uitvindingen die we minder snel hadden verwacht. Dit zijn de leukste, gekste gadgets die op CES waren te zien. Een snijplank met ingebouwd scherm en kookschool-abonnement Heel handig om je telefoon te gebruiken tijdens het koken, zodat je precies kunt nadoen wat er in die TikTok-video of in het recept gebeurt. Maar ja, voor je het weet valt er allemaal deeg op. Zonde! Het bedrijf Blok heeft daarom een snijplank gemaakt met ingebouwd scherm. Zo kun je snijden en luisteren naar wat de kok uitlegt. Er komt ook een abonnementsvorm bij kijken, zodat je kooklessen kunt volgen. We zijn toch benieuwd: wat als je uitschiet met je gigantische slagersmes? En dan bedoelen we niet in je eigen vlees, maar in je scherm…

Een knuffelkussen om angsten te bestrijden Yukai Engineering heeft een kussen ontwikkeld dat er vrij saai en standaard uitziet, maar dat ritmisch kan pulseren waardoor je stressniveaus omlaag gaan. Dit Fufuly-kussen houd je tegen je buik aan om zo te zorgen dat je geen angstaanval krijgt. Het apparaat (wat dan weer niet zo knuffelig klinkt) is ontwikkeld door de universiteit van Tokio, maar er is op dit moment nog geen enkel wetenschappelijk bewijs voor de werking ervan. Maakt ook niet uit: als je denkt dat het werkt, werkt het voor je, toch?

De kleurveranderende autolak van Volkswagen ID.7 BMW heeft het eerder al aangekondigd met zijn 240 panelen E Ink, maar Volkswagen wist er op CES wel een feestje van te maken: autolak die van kleur verandert. We kunnen het in Nederland bijna niet voorstellen: hier is een ledlamp onder de auto al verboden, maar het idee is heel gaaf. Bovendien mag je je auto wel beschilderen of in de gekste kleuren wrappen, dus wie weet kan de ID.7 ook gewoon. Deze nieuwe conceptbolide van Volkswagen was op de beurs te zien in een QR-code-camouflage gemaakt door meerlagige lak waarbij je lichteffecten kunt creëren. Dat is zelfs mogelijk op de maat van de muziek die je luistert. Mensen met epilepsie mogen wel oppassen als er een hardcoreliefhebber voorbij raast. Niet dat het Volkswagen helemaal daarom ging: het wil juist laten zien met de QR-codes dat je een digitale wereld instapt met deze auto, die dankzij die QR-blokjes ook meteen slim zijn contouren verborgen hield.

SMS’en met je hond Het is de droom van velen: als een soort Dr. Doolittle of Up kunnen praten met je hond. Nou, we zijn weer een stapje dichterbij. FluentPet laat je sms’en met je hond. Je hond kan je berichtjes sturen met wat hij wil: bot, spelen, naar buiten en water. De hond stuurt het je door op een knopje te drukken waaronder een woord zit dat jij als baasje hebt ingesproken. Omdat honden wel degelijk woorden kunnen leren, verwachten mensen bij FluentPet dat meer dan 70 procent van de honden het systeem kunnen begrijpen en tientallen woorden kunnen leren om hun wensen kenbaar te maken.

De toiletgadget van Withings om op te plassen We hebben ons verbaast over Withings. Het merk maakt normaal weegschalen en slimme horloges, maar nu komt het met een gadget voor het kleinste kamertje. Het is een apparaatje dat je in de pot plaatst om vervolgens tegenaan te plassen. Door een cartridge die erin zit wordt dan gekeken hoe het met je gezondheid staat, wat je vervolgens kunt aflezen in de app. Dat scheelt je weer een hand in de toiletpot moeten steken. Soms moet je dat wel doen, want hij moet af en toe worden opgeladen, maar gelukkig worden er handschoentjes en schoonmaakmiddelen meegeleverd.

Een douche met aromatherapie We snappen de nieuwe gadget van Kohler niet helemaal. Zijn nieuwe Sprig-shower is een douchekop voorzien van een soort pompje dat dat prettige geuren verspreid, zoals je dat ook wel kent van zo’n aromadiffuser voor thuis. Heel bijzonder, want als er een plek is in huis waar het eigenlijk altijd lekker ruikt, dan is het de douche wel, toch? Geurige shampoo om je haar de hele dag lekker te laten ruiken, douchegel met een geur zo verkwikkend dat je meteen klaarwakker bent: zo’n pompje met aromatherapie lijkt geen overbodige luxe, het lijkt gewoon overbodig.

Haarkleur die je direct op je haar print Er zijn op CES ook veel beautytoepassingen te vinden. Zo is er een apparaatje ontwikkeld waarmee je je nieuwe haarkleur gewoon even op je haar print. Weer eens wat anders dan een henna-tattoo. Het bedrijf heet Prinker en het voordeel is dat het haarkleuring is die je er ‘s avonds gewoon weer uitwast. Eigenlijk is het dus een soort elektrisch apparaat om haarmascara aan te brengen. Bovendien is het eigenlijk maar voor een kleine niche: mensen met heel blond haar.