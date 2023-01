CES 2023: wereldpremière ID.7 sedan met een digitale camouflage-look

Morgen start in Las Vegas de CES (Consumer Electronics Show), De grootste technologiebeurs wordt gehouden van 5 t/m 8 januari en is inmiddels ook uitgegroeid tot een belangrijk event voor de automotive industrie. De woordspeling dat de CES eigenlijk staat voor Car Electronic Show is een understatement want autofabrikanten kiezen steeds vaker de CES als het moment om hun technologische innovaties te tonen aan de wereldpers. Vertaald betekent dat veel conceptcars en nieuwe modellen.



Na zes jaar afwezigheid keert Volkswagen terug in Vegas waar zij de komende dagen hun eerste volledig elektrische sedan gaan presenteren op basis van het MEB platform (modular electric drive matrix). Deze ID.7 sedan, misschien wel de elektrische opvolger van de VW Passat (al hebben beide weinig overeenkomsten), wordt speciaal bekleed met 'slimme camouflage'. Met deze bijzondere technologie en meerlagig lakwerk is het mogelijk om lichteffecten op delen van het voertuig te creëren. Dit alles is weer gekoppeld aan een soundsysteem. Om dit allemaal te begrijpen moeten we alleen nog even wachten op de Live-presentatie.



Verder moeten de QR-codes op de motorkap en aan beide zijkanten zorgen voor een interface tussen de fysieke en digitale wereld. De volledige camouflage brengt ook het thema van de QR-code verder en verbergt zo de contouren van het uiteindelijke productie voertuig.



Volkswagen ziet deze interactieve functie als de volgende stap in de digitalisering van hun toekomstige 'flagship model' van de ID. familie. Het ID.AERO3 concept voertuig dat eerder al in China werd gepresenteerd, was overigens al een voorproefje van dit nieuwe model. De aerodynamische ID.7 Sedan, nu nog een ontwerpconcept, moet een actieradius gaan krijgen van 700 km. Ander opvallende innovaties zijn o.a. een nieuw display-concept, een augmented reality head-up display en een scherm van 38 centimeter (15 inch). Later dit jaar zullen zeker meer specificaties volgen net zoals prijzen.