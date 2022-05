Microsoft en Volkswagen ontwikkelen in-car AR-toepassing

We kennen allemaal inmiddels wel de ‘headsup’ displays van moderne auto’s. Terwijl je achter het stuur zit wordt informatie, zoals snelheid en navigatie, voor je in de ruit geprojecteerd. Daardoor hoef je niet meer telkens op de kilometerteller of het navigatiescherm te kijken en kun je je ogen op de weg houden. De HoloLens van Microsoft is een zogenoemde Augmented Reality bril. Daar kun je gewoon door kijken. Augmented Reality betekent ‘toegevoegde realiteit’. Ofwel, in de glazen van de bril wordt informatie geprojecteerd. Informatie die je ziet terwijl je zit, staat of rondloopt. En, als het aan Microsoft en Volkswagen ligt, straks ook achter het stuur. Zij werken in ieder geval samen om de HoloLens gereed te maken voor gebruik achter het stuur.

HoloLens sensoren aanpassen

Dat was tot nu toe nog niet mogelijk. Niet omdat de content er niet zou zijn, maar omdat de sensoren van de HoloLens de (snelle) bewegingen van een auto niet aankonden. Dat kwam door conflicterende sensoren. De AR-bril meet beweging met behulp van een combinatie van camerasensoren en een traagheid meeteenheid, doorgaans met versnellingsmeters en gyroscopen. In een auto krijgen die sensoren tegenstrijdige informatie. De camerasensoren zien een statische omgeving terwijl de versnellingsmeter en gyroscoop een beweging registreren. Daardoor raakte de HoloLens in de war en werkte hij bij gebruik in een auto niet zoals het hoort.

Samen met Volkswagen heeft Microsoft dat probleem nu opgelost. Inmiddels is er al een werkend prototype en hebben de twee bedrijven ook al enkele demo-kiekjes vrijgegeven van de mogelijkheden die de AR-bril voor autorijders kan bieden. Het lijkt nog het meest op een ‘headsup-display plus’.