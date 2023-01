Bijzonder: je moet plassen op de nieuwe gadget van Withings

Withings U-Scan

We kennen Withings vooral van zijn slimme weegschaal, maar nu gaat het een stapje verder met zijn slimme apparaten: U-Scan. U-Scan, met de u van urine, is gemaakt om een soort urinelab te zijn dat je zonder dat je je handen hoeft te gebruiken kunt inzetten. Het apparaat bevat een lezer en een cartridge, waarbij je op de lezer plast en de cartridge aan de binnenzijde vervolgens conclusies trekt.

Die conclusie is ten eerste of het nattige wat er op de cartridge terechtkomt wel urine is en geen wc-water. Daarnaast zitten er zelfs -en nu wordt het echt een beetje gek- radars in die kunnen weten wie er plast, gebaseerd op de beweging en de verte van de urinestroom. Het zal dan ook niemand verbazen dat je U-Scan maar met één persoon tegelijk kunt gebruiken. Het apparaatje leest op basis van hormonen, pH-niveaus en hydratatie-analyse af waar je ongeveer in een menstruele cyclus zit om je daarbij te helpen te bekijken wanneer je het meest vruchtbaar bent. Daarnaast kan door dat pH-niveau worden gecontroleerd of je te veel zuren eet en te weinig groenten, of wanneer je te basic eet en niet genoeg proteïnen binnen krijgt.