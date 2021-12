Lekker een weekje in Plassen Stampen

Als je naar de weersverwachting voor de komende dagen kijkt, dan word je niet echt blij. Het begint vandaag al met veel wind en storm in de noordelijke provincies. De dagen daarna wordt het niet veel beter: regen, wind, regen, winterse buien en nog meer regen. Bij Staatsbosbeheer zijn ze met deze weersverwachting een stuk vrolijker.

Film het plas stampen en deel het filmpje

Nee, niet omdat de meeste mensen met dit weer een boswandeling uitstellen en de natuur met rust laten. Sterker nog, Staatsbosbeheer nodigt iedereen deze week, van 1 t/m 8 december, uit om deel te nemen aan het NK Plassen Stampen. Uhm… wat?!?!?



Nou, precies zoals de naam zegt: ga er op uit en spring in een regenplas. Zorg dat de sprong gefilmd wordt en deel dat filmpje, met de hashtag #NKPlassenStampen2021 op Insta of Twitter, of in het Facebook-evenement NK Plassen Stampen 2021. In totaal zijn er vier titels te verdelen. Drie in verschillende leeftijdscategorieën, van 0 tot 5 jaar, 6 tot 10 jaar en 11 jaar en ouder. Daarnaast is er ook nog een categorie voor groeps plassenstampers.