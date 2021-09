Het wordt onderhand tijd om ons beeld van een auto bij te stellen

Het beeld wat we hebben van auto heeft alles te maken met het verleden. En dat is best logisch want decennialang veranderde er ook niet zo veel. Je reed op benzine, had een dieselbak en jarenlang was ook het rijden op gas razend populair. Dit vaak in combinatie met normale brandstof.

Maar vandaag is gisteren niet en zien we in rap tempo de opkomst van de elektrische auto. En dat beeld gaat niet meer veranderen, sterker nog, dat worden er meer en meer. Net zoals we overal laadpalen gaan tegenkomen. Zelfs de klassieke benzinepomp zal ooit volledig verdwijnen. En ook het beeld van een - smerige - garage (waar je vuile handen krijgt) veranderd, want in een elektrische auto zitten sowieso meer dan de helft minder onderdelen en die vragen aanzienlijk minder onderhoud.

Vattenfall Solar Team

Je zou kunnen stellen dat wat volwassenen aan kinderen leren over auto’s niet met de tijd is meegegaan waardoor een sterk verouderd beeld kan ontstaan. Het geluid van een auto omschrijven ze nog steeds als ‘vroemmm 'en in tekeningen komt er standaard een wolkje uit de uitlaat. Deze waarheden komen uit een onderzoek van het Vattenfall Solar Team.

Het Vattenfall Solar Team bestaat uit studenten van de TU Delft. Elk jaar ontwerpen en bouwen ze een zonneauto, genaamd Nuna, waarmee ze aan races meedoen en al zevenmaal wereldkampioen zijn geworden. Het team bezoekt regelmatig basisscholen om leerlingen enthousiast te krijgen voor techniek en ze te informeren over het belang van duurzaamheid.