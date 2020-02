​Vattenfall maakt het eerste fossielvrije ledikantje ter wereld

Vorige week onthulde Vattenfall tijdens het ‘Makers van de Toekomst’-event het eerste fossielvrije ledikantje ter wereld. Dat dus is gemaakt zonder gebruik van olie, gas of kolen. Iets wat vandaag de dag bijna nog onmogelijk is, omdat we fossiele brand- en grondstoffen gebruiken voor bijna alles wat we doen en produceren.

Experts uit de industrie- en transportsector gebruikten dit ledikantje als waardevol symbool om in gesprek te kunnen met specialisten van uit de energiebranche, vertegenwoordigers van de natuur- en milieubeweging, studenten en consumenten over de uitdagingen op weg naar een fossielvrije toekomst.

"Veel mensen denken bij grote vraagstukken als CO 2 -reductie aan grote oplossingen als windparken op zee, of snelwegen vol elektrische auto’s. Maar ook de manier waarop de industrie de dingen produceert die je dagelijks gebruikt en vasthoudt, speelt een wezenlijke rol. De stoel waar je op zit of de pyjama die je je zoontje aantrekt: kunnen die met andere brandstoffen worden gemaakt?" Zo geeft Cindy Kroon, directeur Klanten bij Vattenfall Nederland, aan.

Makers van de Toekomst



Kroon opende ‘Makers van de Toekomst’ met een hoopvolle boodschap. "Wij willen het mogelijk maken om binnen één generatie fossielvrij te kunnen leven. Daar is de industrie een onmisbare schakel in. Daarom onderzochten we in hoeverre het in 2020 al mogelijk is om éénmalig een product volledig fossielvrij, en dus zonder bijbehorende CO 2 uitstoot, te maken. Dit unieke ledikant – symbool voor de volgende generatie – is een alledaags product waar veel verschillende materialen in verwerkt zijn, wat de uitdaging groter en ook kostbaar maakte. Maar het kán, en het ledikant dient als tastbaar, symbolisch voorwerp om met elkaar over in gesprek te kunnen."

Tijdens het event discussieerden sprekers als James Veenhoff van House of Denim, TU Delft-professor Ad van Wijk en strategie-directeur DHL Parcel Nederland Branko Schuurman over de weg naar een fossielvrije maakindustrie.