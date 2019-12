​2020 zal in het teken staan van deze technologische innovaties

Waar we dachten dat 2019 hét jaar zou zijn van de opvouwbare telefoon, lijkt het erop dat dat toch het nieuwe jaar zal worden. Deze andere technologische innovaties kunnen we in 2020 verwachten.



Artificial Intelligence

Toen de wereld begon te werken met stoommachines, of computers, was het niet zo dat van de ene op de andere dag ineens iedereen machines had. Hetzelfde geldt voor artificial intelligence, waarvan wordt verwacht dat het in 2020 ook echt geïntegreerd wordt in diverse bedrijfsprocessen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld kledingfabrieken. Het is de vraag of we in 2020 ook meer emotie-herkenning zien.

Nog meer smart-apparaten in ons huis

Het Internet of Things, waaronder smart home-producten, nemen waarschijnlijk een toevlucht in 2020. Zeker als het inderdaad klopt dat Google, Apple en andere techgrootheden met een standaard komen zodat al onze slimme lampen, gordijnen enzovoort ook goed met elkaar kunnen communiceren. Waarschijnlijk horen we daar meer over tijdens het grote elektronica-evenement CES in Las Vegas volgende maand.

Meer ontwikkelingen op het gebied van ruimtetech

Er is een wedloop gaande om Mars te bereiken. Elon Musk is ermee bezig, Richard Branson is er mee bezig en zij zijn niet de enige. Voor het eerst speelt de private sector een grote rol in de ruimterace en we zullen in 2020 dan ook weer mensen de ruimte in lanceren. Houd hiervoor vooral Blue Origin en SpaceX’ Starship in de gaten, maar ook China met bijvoorbeeld LinkSpace.

5G

Over China gesproken, het land zal ook een grote rol spelen in de ontwikkeling en de implementatie van 5G. Maar het voelt ook de hete adem van de Verenigde Staten in zijn nek, waar vooral Starlink druk doende is met 5G. De technologie wordt in Nederland al sinds 2018 getest in de Johan Cruijff Arena door onder andere KPN en we verwachten dan ook dat we in 2020 veel meer gaan horen van 5G: ook in ons land.

Autonoom rijden

Het is de laatste paar maanden wat stiller rondom autonoom rijden, maar dat zien we als een stilte voor de storm. In 2020 zullen we nog geen level 5, volledig autonome auto’s op de weg zien, maar ook in ons land komen er steeds meer testlocaties bij voor in ieder geval de lagere levels die ons een stap dichter zullen brengen bij autonoom rijdende auto’s. Sommige Tesla’s kunnen al in level 2 rijden, of zelfs level 3, waarbij de chauffeur het overneemt als er een noodgeval is.