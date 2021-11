Succesvolle pilot van Kia en IenW naar de meerwaarde van voertuigdata

Kia heeft in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een eerste verkennend onderzoek afgerond naar het gebruik en de analyse van data die door slimme auto’s op de Nederlandse wegen gegenereerd worden. Voor het pilot-onderzoek werd gebruik gemaakt van de data van 4.000 elektrische Kia Niro’s.

Meerwaarde voertuigdata verkennen

Doel van het onderzoek is het bepalen van de potentiele meerwaarde van voertuigdata voor diverse publieke en/of private doeleinden. Tijdens de pilot werden twee thema’s bekeken. Als eerste het onderzoeken van het potentieel van geanonimiseerde voertuigdata bij het verhogen van de veiligheid. Denk daarbij aan het gebruik van rijhulpsystemen / ADAS. Vervolgens werd ook onderzocht, eveneens op basis van geanonimiseerde voertuigdata, of het mogelijk is om met de analyse van het laadgedrag een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van duurzame mobiliteit.

De pilot werd uitgevoerd in de periode tussen februari en april van dit jaar (2021). De eerste resultaten, zo meldt Kia in het persbericht, zijn veelbelovend. De onderzoekers hebben zich eerst gefocust op de vraag hoeveel data tijdens de pilot kon worden gegenereerd en of die data inzichten konden opleveren.

Hoewel de 4000 Kia Niro’s zich met name op de wegen in de Randstad bewogen, bleek dat ook in de rest van het land verreweg de meeste wegen minstens één keer bereden zijn. De sensoren van de pilot-vloot registreerden in totaal 41 miljoen ADAS-observaties. Daarmee heeft de pilot aangetoond dat data goed zijn te ontsluiten via de sensoren en systemen van de auto en dat er veel potentieel is om deze data op grote schaal te meten in het hele land.