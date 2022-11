Hyundai lanceert one-stop platform voor duurzame energie

Hyundai heeft op de LA Auto Show Hyundai Home gepresenteerd. Dit is een totaaloplossing voor EV-rijders om niet alleen hun elektrische Hyundai zo voordelig mogelijk, thuis, te kunnen opladen, maar ook hun huis van elektriciteit en warmte te voorzien met zonnepanelen, stroom-opslag (accu) en een warmtepomp. Vooralsnog wordt Home Charge alleen nog in bepaalde Amerikaanse staten aangeboden, maar Hyundai heeft de ambitie om deze oplossing uiteindelijk wereldwijd beschikbaar te maken.

Hyundai Home

Hyundai Home is feitelijk een oplossing waarbij een EV-laadpunt voor thuis gecombineerd wordt met de installatie van zonnepanelen en een accu voor stroomopslag. Daarnaast werkt Hyundai in de VS samen met Electrum, een installateur van zonnepanelen, thuisbatterijen en warmtepompen.

Doel van die samenwerking is een one-stop marktplaats te bieden om Hyundai EV eigenaren die duurzamer willen leven te helpen. Via Hyundai Home kunnen zij eenvoudig in contact komen met leveranciers van met zonnepanelen, energieopslagsystemen, warmtepomen en opladers voor elektrische voertuigen.

Op de Hyundai Home Marketplace kunnen klanten dus straks hun thuislader kopen maar ook meer te weten komen over zonne-energie voor thuisgebruik, energieopslag in huis en, indien gewenst, een adviseur raadplegen. Die helpen klanten bij het aankoopproces, beantwoorden vragen over geschikte energiesysteemopties en helpen bij het bepalen van het juiste systeem voor de energiebehoeften van klanten thuis.