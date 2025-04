smart #5 BRABUS: brute kracht in een elektrisch jasje

BRABUS staat al decennialang synoniem voor performance en uitstraling – en dat verandert niet nu ze zich op het elektrische pad begeven. Met de smart #5 BRABUS lanceren ze een SUV die niet alleen stijlvol en krachtig oogt, maar ook serieus presteert.

Smart laat al sinds de #1 zien dat het merk zich opnieuw heeft uitgevonden. Wat ooit begon als een compacte stadsauto, is nu uitgegroeid tot een volwassen merk met een volledig elektrische line-up. De smart #5 is het nieuwste hoofdstuk in die transformatie – en de BRABUS-uitvoering is daarvan zonder twijfel het spannendste model. Met 475 kW (646 pk) aan vermogen, vierwielaandrijving en een sprinttijd van 0 naar 100 km/u in slechts 3,8 seconden is deze SUV allesbehalve tam.

Indrukwekkende prestaties en actieradius

Het kloppend hart van de smart #5 BRABUS is een elektrische aandrijflijn die bestaat uit twee motoren – één op elke as – voor optimale grip en wendbaarheid. Dankzij de 100 kWh batterij (waarvan 94 kWh bruikbaar) haalt hij een actieradius tot 540 kilometer (WLTP). En dankzij 800 Volt-technologie kan de auto met een snelheid tot 400 kW worden opgeladen, waardoor een laadsessie van 10 tot 80% in minder dan 18 minuten is geklaard.

Voor een auto met zoveel kracht is dat indrukwekkend. De AWD-opstelling zorgt ervoor dat de smart #5 BRABUS zich net zo goed thuis voelt op bergwegen, modderige paden of een natte snelweg. Voeg daar de adaptieve vering en sportieve tuning aan toe, en je hebt een SUV die je zowel in het weekend als doordeweeks met een glimlach rijdt.