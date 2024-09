Hyundai & Kia tonen innovatieve technologie voor temperatuurbeheer

1. Nano Cooling Film

In juli 2023 presenteerden Hyundai en Kia geavanceerde nanomateriaaltechnologieën, onder meer de Nano Cooling Film, die de temperatuur in de auto aanzienlijk kan verlagen. Tijdens de testfase voorzagen Hyundai en Kia elk diverse modellen van de Nano Cooling Film en vergeleken die met exact dezelfde modellen zonder de film. In die laatste namen ze een temperaturen waar van 48,5 °C, terwijl de temperatuur in hetzelfde model mét Nano Cooling Film 36,0 °C liet noteren. Dat komt neer op een temperatuurverlaging van 12,5 °C.

Nano Cooling Film blokkeert niet alleen infraroodstraling van buiten – zoals traditionele tintfolies doen – maar laat ook warmte ontsnappen vanuit het interieur. De film bestaat uit drie lagen: twee die zonlicht reflecteren en een die zogenoemde mid-infraroodgolflengte uitzendt. Daardoor kan de film de temperatuur in de auto met ongeveer 12 °C verlagen en is die te gebruiken in combinatie met bestaande tintfolies zonder dat de film het zicht verder beperkt.

Afgelopen april voorzag Hyundai in Pakistan onder het motto ‘Made Cooler by Hyundai’ ongeveer zeventig auto’s gratis van de transparante Nano Cooling Film. In dat land zijn tintfolies wettelijk verboden. De actie leidde tot enthousiaste reacties.