Hyundai kopen? Dat doe je straks online op Amazon

We denken niet dat autoverkopers overigens meteen hoeven te gaan zweten: mensen zullen nog heel lang traditioneel bij de dealer komen om hun auto door te spreken, vragen te stellen en uiteindelijk rustig alle opties door te nemen om tot hun gewenste auto te komen. Het blijft toch een grote aankoop en daar wil je dan waarschijnlijk wat meer aandacht voor. Bovendien is het ook fijn om fysiek bij iemand terecht te kunnen als er wat met de auto aan de hand is, in plaats van in een webwinkel waar het er aanzienlijk minder persoonlijk aan toegaat.

Die Kona die je al een tijdje op het oog hebt, die klik je straks gewoon in je winkelmandje alsof je de nieuwe Karin Slaughter koopt. Het is aan de ene kant een vreemd idee: een auto is aanzienlijk duurder, komt met allerlei opties en je wil er waarschijnlijk ook wel even een proefrit in maken, toch? Aan de andere kant ook weer niet: als jij bijvoorbeeld omdat een vriend van je de auto ook heeft allang weet wat je precies wil, waarom zou je daar dan een autoverkoper tussen laten zitten?

Nieuwe auto bestellen op Amazon

Amazon laat je bij het bestellen van je auto echter kiezen voor een aflevering thuis of bij de dealer. Dat betekent dat je dus toch wel even contact hebt met de plaatselijke dealer als je dat prettig vindt. En waarschijnlijk is dat ook de plek waar je terecht kunt met eventuele problemen met de bolide. Het is dus niet per definitie alsof je een boek besteld dat gewoon bij je thuis wordt afgeleverd, maar als je dat wil dan kan het wel op die manier. Tenminste, dan zonder het bruine pakketje met de Amazon-lach erop. Stiekem is de lokale dealer overigens eigenlijk de verkoper, dus je kunt daar alsnog terecht als er rode lampjes beginnen te branden of er andere problemen voorkomen.

Het duurt nog wel even voordat je de eerste Tucson op Amazon bestelt: het kan namelijk pas vanaf de tweede helft van 2024. Ook is het in eerste instantie alleen van toepassing op de Amerikaanse Amazon, die sowieso aanzienlijk uitgebreider is dan de wat versimpelde versie die we in Nederland hebben. Je kunt daarbij wel opties aangeven: de kleur, de mogelijkheden: het zijn waarschijnlijk kwesties van even een dropdown-menu gebruiken. Wel is het spannend hoe Amazon de auto’s gaat presenteren.